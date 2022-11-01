庇護面談時間等太久 聯邦催辦令來幫你忙

聯邦催辦令的英文叫做Writ of Mandamus，實際是依照美國的一項聯邦法律，向美國聯邦法院起訴美國政府的一些行政機構，例如美國移民局 (USCIS)的拖延和不作為的行為，是戰勝美國移民局拖延的最終法寶！

近年來大量難民的湧入，遞交庇護 申請的案件越積越多，光是紐約負責處理庇護申請的移民局，就已經積壓了超過4萬件的案子，其中一些更是被放置超過6、7年仍未被審理。美國每年撥給移民局的財政預算有限，從而導致移民局的雇員有限。根據官方資料，目前全國處理庇護案件的移民局，只能處理60%-70%的新交案件，從而案件積壓問題就成了永遠解決不了的「死結」。聯邦催辦令是解開這個「死結」的一條途徑——通過美國司法程式，強制移民局立即處理某些案件：作為原告，聘請有聯邦法院執業資格的律師，在所屬管轄權的美國地區聯邦法院起訴移民局。

拿庇護申請等面談為例，一個遞交庇護申請超過四年還未被安排面談，律師可以就移民局無理拖延為由，在聯邦地區法院民事起訴美國司法部、美國國土安全部、移民局庇護辦公室。同理，那些A5卡轉綠卡 申請或申請庇護家屬的申請人，如果等待時間超過兩年，也可以被認作被移民局無理拖延。

華聯瑞森律師樓是紐約為數不多只專注庇護類案件申請和移民法庭辯護的律師事務所，所以相對的也非常專精庇護問話催辦、庇護A5卡轉綠卡催辦以及庇護家屬催辦這些業務。申請催辦令不用轉換原本的律師樓，只需要客戶提供移民局發出的收據或打指紋信的影本即可，根據客人的自身情況量身定制方案，確保有十足的贏案把握。在法官開庭審理之前，律師也會及時和被告（移民局）的政府律師做有效溝通。一般對於催庇護面談的案子，兩周左右移民局就會寄發面談通知。由於長期從事催辦令業務，和被告的政府律師經常打交道，在整個「你來我往」的司法程式中能做到非常高效。

華聯瑞森律師樓的律師們，是由華裔律師、猶太裔律師組成的強大團隊，每個律師都擁有美國法學博士學位。除了擁有州律師執照外，同時也有紐約地區聯邦法庭和聯邦上訴巡迴法庭的執照，而且還是美國移民律師協會、美國聯邦律師協會的成員。目前為止，華聯瑞森律師樓承接的各類催辦令，成功率保持在百分之百，並且敢承諾催辦令若不成功，可以退回所有律師費！聯繫方式：3609 Main Street, 8A, Flushing, NY 11354（法拉盛緬街靠近北方大道），電話：718-766-9775、718-888-7984、718-799-0368。