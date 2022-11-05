我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

優越健保（愛心村）VillageCareMAX 聯邦保健（Medicare）綜合優選計劃

工商記者衛伯承／紐約訊

優越健保（愛心村）VillageCareMAX，是一家擁有四十多年歷史的非盈利醫療保險機構，長期以來為有紅藍卡（Medicare聯邦醫療保險）、白卡（Medicaid醫療補助）的社區長者，以及患有某些慢性疾病的特定人群，提供包括植牙在內的、有針對性特殊需求、全面性的綜合醫療保健優選計劃。優越健保致力於關懷社區，為有殘障的華裔耆老提供高品質醫療和護理方面的全方位專業服務，幫助解決健康煩惱。

自三年前開設法拉盛社區中心以來，優越健保（愛心村）已經為超過3000多名的社區耆老提供了醫療保健、居家護理和老人中心福利的一條龍服務。該中心的工作人員能用普通話、廣東話、上海話以及福州話，熱情耐心地為有需求的民眾解答相關疑問並提供信件翻譯等。去年7月份，優越健保（愛心村）在布碌崙七大道61街增設社區中心，方便區內民眾瞭解並挑選健保計劃。

優越健保（愛心村）與聯邦醫療保險和紐約州醫療補助簽約，不斷擴大與亞裔華人醫師協會以及社區華人藥房、眼鏡公司的合作，以便更好地為居住在曼哈頓、皇后區、布碌崙和布朗士的符合資格人士提供服務。

已經獲得長期護理資格的18歲以上人士，優越健保（愛心村）提供聯邦保健綜合優選計劃Medicare Total Advantage(HMO D-SNP)，福利包括：每月$225的非處方藥(OTC)福利和食品雜貨消費；每年$350用於眼科年檢/眼鏡；全額免費的綜合牙科服務，以及每年高達50次的針灸治療（理療無次數限制）；無限次醫療交通接送服務，以及高達$50,000的全球急症醫療服務等。

對於還不需要長期護理的長者，優越健保（愛心村）提供聯邦保健健康優選計劃(Medicare Health Advantage Plan)，福利包括：每月$140的非處方藥(OTC)；每年$2000的綜合牙科服務；$1500的雙耳助聽器（每只限額$750）以及免費年度聽力測試。

閣下是否有充分利用Medicare計劃的牙科、眼科、聽力等更多福利？保費、共付額、共保額和扣除額等，將會根據各人所取得的額外補助等級而有所不同，請聯絡優越健保以取得進一步的詳情。優越健保（愛心村）的法拉盛及布碌崙社區中心仍嚴格堅持防疫措施，將感染風險降低至最低以確保訪客的安全，真誠歡迎社區的長者和有需求人士親臨諮詢。

VillageCareMAX優越健保（愛心村）法拉盛社區中心地址：41-80 Main Street, Flushing, NY 11355（法拉盛緬街老昌發超市旁），工作時間：週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：718-517-2600。布碌崙社區中心地址：61-20 7th Ave, Brooklyn, NY 11220（七大道61和62街之間），查詢電話：718-517-2650（國粵英服務）。

健保 聯邦醫療保險 福利

上一則

「健信醫保」健康日 布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行

下一則

選擇健保計劃時常犯的3個錯誤

延伸閱讀

中共20大後座談：分裂鬥爭才開始

中共20大後座談：分裂鬥爭才開始
齊默爾曼挺針灸法 法拉盛辦公室開幕

齊默爾曼挺針灸法 法拉盛辦公室開幕
成敗關鍵 國會第3選區亞裔超2成

成敗關鍵 國會第3選區亞裔超2成
世界晚報／印度吊橋斷落逾百人墜河 至少81人喪命

世界晚報／印度吊橋斷落逾百人墜河 至少81人喪命
法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援

法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感