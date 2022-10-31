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首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽圓滿成功

工商記者高傑文／紐約訊
美國紐約華人總商會會長徐家鵬參加比賽。
美國紐約華人總商會會長徐家鵬參加比賽。

美國紐約華人總商會十月二十八日在風和日麗，睛空萬里的天氣之下，於長島西奈山威勒高爾夫俱樂部圓滿成功地舉辦了首屇「紐約華商杯高爾夫聯誼賽」。 是該會成立三十二週年以來的首次，預示紐約華人總商會未來會更賬近社區。                              

當日賽程為選手們早上九點起陸續報到，領取了該會準備的球帽，比賽背心，印有商會會徽的高爾夫球和購物帶，以及特別為此次聯誼賽而出刊之文宣報導年刊，選手們便前往練球。隨後享受午餐並進行全體合照，比賽於十二點正式開球，本次賽事有七十二位選手參加，採十八洞方式進行，五點比賽結束，一百五十位嘉賓和選手在五位演奏大小提琴和琵琶的音樂家精彩優美的音樂演出助興之下，再次享受了該俱樂部的美酒佳餚。頒獎活動開始，該會會長徐家鵬致詞表示，歡迎選手嘉賓的蒞臨，此次首屆華商杯高球聯誼賽能在極短時間內籌劃完成，感謝所有籌委會理事和義工們的努力付出。比賽的亮點是應屆美國華裔小姐冠軍曾宇婷全程參與。      

此次比賽結果最遠距離開球獎由He Ping 獲得，五位最近球洞獎由 William L, Cherico King, Jimmy Lee, 劉化棟，Sam Cheng 獲得，第三名季軍獎由許斌祥獲得，第二名亞軍獎由 William L 獲得，第一名冠軍得主是He Ping. 以上獲獎選手均獲得主辦方頒發的獎杯及獎品，贊助此次活動的十八位贊助廠商亦分別獲得了主辦方頒發的感謝獎牌。        

此次聯誼賽活動由該會常務理事Kevin Ma, Alex Lau, Dunxing Zhang, David Wei與Eric Yuen組成之籌備委員會負責籌辦事宜。十八位贊助廠商為Century Development Group世紀集團, United Construction and Development Group, ZD Jasper Realty, Times Buildings PC, Ampiera Group, Oakmont Insurance LLC, BCG Glass Industry, JLS Group Construction, FBL Development, NookSpace, Good Choice Trading 168 Inc 萬里建材, Builders Construction, MY Architect PC, Structure Enterprise Inc, Cherico King Architect, PC, Dr Wine Group, Crowdfunz Holding LLC, Lin Pan Realty Group，以及康州金神大賭場Mohegan Sun, 美國華裔小姐選美會Miss Chinese Beauty Pageant, Cataleya Consulting贊助場刊廣告。

參加首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽的全體人員大合照。
參加首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽的全體人員大合照。
18位商會理事贊助首屆「華商杯」活動。
18位商會理事贊助首屆「華商杯」活動。
首屆「華商杯」籌委會成員與會長徐家鵬和應屆美國華裔小姐冠軍曾宇婷合照。
首屆「華商杯」籌委會成員與會長徐家鵬和應屆美國華裔小姐冠軍曾宇婷合照。
比賽結果由He Ping獲得冠軍與最遠距離開球。
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