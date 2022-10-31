Humana 惠安納健康保險　提供優質醫療保險服務

Humana惠安納法拉盛辦事處

Humana惠安納健康保險是美國一家領先的健康和醫療保險 公司，已經為符合 Medicare（聯邦保險計劃）的人士提供了 30 年的服務。自 2014 年以來 Humana 一直服務紐約華人社區。

當 Humana 惠安納第一次來到紐約市 時，我們就知道我們將為一個非常多元化的群體提供服務，這些人士有獨特的健康需求。我們花了許多時間來傾聽什麼服務對當地社區人士是重要的，以及他們最想從健康保險計劃中得到什麼—我們學到了很多。我們吸取了這些資訊，設計了我們的 Medicare Advantage Plans「聯邦保險優先計劃」，更好地滿足了我們會員的需求和預算。

在此期間，我們極大地拓展了我們當地的優質醫院和醫生網絡。我們有幸與許多與我們一樣熱衷於個性化和完全醫療保健的醫生合作，他們努力花時間去了解每個患者。

Humana 惠安納團隊很興奮最近在法拉盛開設了新辦事處。我們的目標是在人們工作和生活的地方與他們服務，我們相信這種實體服務中心的存在不僅可以幫助更好地為當地人士服務，而且還可以讓惠安納成為整個社區更好的資源。

我們鼓勵目前有 Medicare（聯邦保險計劃），或即將進入 Medicare 的人士停下來與我們的執照代理人交談，可幫助他們找到最能滿足他們需求的 2023 年聯邦保險優先計劃Medicare Advantage。現在是購買該計劃的時候了。聯邦保險優先計劃 Medicare Advantage 和處方藥計劃年度選擇期，即人們選擇 2023 年計劃的時間，是從 10 月 15 日到 12 月 7 日，新健保計劃 2023年 1 月 1 日生效。

在我們的法拉盛辦事處，我們會為 Humana 會員提供面對面的服務和幫助，包括對福利或申報的疑問、幫助尋找當地醫生或牙醫等等，我們的辦事處位於 135-27 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354。

辦公時間是週一至週五上午 8:30 a.m. 至下午 5:00 p.m.。有關此辦事處的更多信息，或關於聯邦保險優先計劃 Medicare Advantage 的幫助，大家可以致電 718-640-9620。我們有會說中文的代理人，並可以提供中文材料。

讓每年都變得更好是 Humana 惠安納的目標，因此我們竭盡所能地加強我們的醫療保險計劃，同時讓我們的會員更能負擔得起這些計劃。今年我們比以往任何時候都做更多的傾聽，以令我們的計劃與人們最想要的保持一致。

除了 Original Medicare（原有的醫療保險）的標準醫院（A 部分）和醫生/門診就診（B 部分）之外，我們的許多 Medicare Advantage 聯邦保險優先計劃還提供牙齒、視力、聽力和處方藥承保。紐約市的計劃還包括針灸福利和選擇性購買非處方產品的津貼。

雙重合格特殊需求計劃Dual Eligible Special Needs Plan （D-SNP）適用於同時符合 Medicare 和 Medicaid 資格的人士。Humana 惠安納很高興地宣布，我們在紐約市的 2023 年雙重資格特殊需求計劃將包括一項健康選擇津貼，該津貼為符合條件的成員提供涵蓋各級 Medicaid 的計劃，每月津貼為 150 美元或 200 美元，具體取決於計劃，根據他們的醫療保健需求，選擇雜貨、煤氣、水電、租金、個人護理、寵物護理等方面的花費。一個關鍵功能是，如果您某個月沒有使用月津貼，您可以將其結轉到下個月，這樣您就不會失去它。

Humana 惠安納 一直為能夠為紐約人士服務並幫助這裡有資格享受 Medicare 聯邦保險計劃的人們找到優質的醫療保健而感到自豪。

根據 Better Medicare Alliance 的數據，Medicare Advantage 聯邦保險優先計劃越來越受歡迎，就像 Humana 惠安納提供的計劃一樣，因為它們價格實惠，通常為其會員提供重要價值，與受益人在 Original Medicare 原有的醫療保險中支付的費用相比，消費者每年可節省近 2,000 美元。