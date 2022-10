LAFAYETTE 148 NEW YORK 跨國高級女裝公司清倉大減價

華商經營的紐約名牌高級女裝——LAFAYETTE 148 NEW YORK,11月5日在近華埠的蘇豪區舉行秋季樣品清貨,予客特大驚喜,各項精品原價勁減75%再減25%。

跨國經營的高級女裝公司LAFAYETTE 148 NEW YORK,每年春秋兩季固定舉辦樣品清倉瘋狂大減價,是業界及紐約都會女郎都津津樂道的一大盛事。然而,近兩年因為疫情 的關係,該活動已停辦許久。如今主辦方樂見疫情放緩,同時也為降低女性消費者的通膨壓力,協助她們回歸正常生活,特訂11月5日(周六9-6時)舉辦秋季樣品大傾銷,發售嬌小、一般、加大碼的時尚精品服飾,並將原價勁減75%再減25%,是不容錯過的淘寶佳機!

歷年來,許多城中職業婦女都視LAFAYETTE 148 NEW YORK的年度清倉為最好的進貨採買機會,可望痛快地放手,將質高價廉的高級時裝一網打盡、滿載而歸。女士穿上這些剪裁立體、用料上乘、時髦又實穿的「戰利品」,馬上容光煥發、氣質出眾、顏面有光。

LAFAYETTE 148 NEW YORK董事暨副總裁駱存業透露,該公司不以現有成就為滿足,旗下高層不斷穿梭美加中三國,緊跟市場風向並多方打探商機,於是有了不少令人刮目的收獲與建樹。該公司在美加兩國,共計開設了24家高級精品店,分佈於紐約州、新澤西州、馬利蘭州、賓州、佛羅里達州、多倫多、德州、加州、比華利山、拉斯維加斯與芝加哥等地。至於中國方面也不遑多論,開有21家精品店,遍及上海、武漢、杭州、南京、太原、北京、蘇州、寧波、烏魯木齊、瀋陽、煙台、成都、天津、西安與青島等各大都會與名城。

始創於1996年的該公司,由華裔車衣商蕭純仁伉儷與女裝企業家戴德‧昆(Deirdre Quinn)聯合創辦,落戶於紐約市曼哈頓華埠 近處的蘇豪地段拉菲逸街(Lafayette St.)148號大樓,這是該集團名稱的由來。

早於上世紀九十年代,LAFAYETTE 148 NEW YORK即已打響名號。現在該公司位於美國紐約市布碌崙 的總部,延攬員工四百人,而其工廠生產線則設在廣東汕頭,旗下員工近兩千,負責生產美國總部設計的最新款時裝,分銷至中美加三國。