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LAFAYETTE 148 NEW YORK 跨國高級女裝公司清倉大減價

工商記者黃元苓／紐約訊
華商經營的紐約名牌高級女裝——LAFAYETTE 148 NEW YORK，11月5日在近華埠的蘇豪區舉行秋季樣品清貨，予客特大驚喜，各項精品原價勁減75%再減25%。
華商經營的紐約名牌高級女裝——LAFAYETTE 148 NEW YORK，11月5日在近華埠的蘇豪區舉行秋季樣品清貨，予客特大驚喜，各項精品原價勁減75%再減25%。

跨國經營的高級女裝公司LAFAYETTE 148 NEW YORK，每年春秋兩季固定舉辦樣品清倉瘋狂大減價，是業界及紐約都會女郎都津津樂道的一大盛事。然而，近兩年因為疫情的關係，該活動已停辦許久。如今主辦方樂見疫情放緩，同時也為降低女性消費者的通膨壓力，協助她們回歸正常生活，特訂11月5日（周六9-6時）舉辦秋季樣品大傾銷，發售嬌小、一般、加大碼的時尚精品服飾，並將原價勁減75%再減25%，是不容錯過的淘寶佳機！

歷年來，許多城中職業婦女都視LAFAYETTE 148 NEW YORK的年度清倉為最好的進貨採買機會，可望痛快地放手，將質高價廉的高級時裝一網打盡、滿載而歸。女士穿上這些剪裁立體、用料上乘、時髦又實穿的「戰利品」，馬上容光煥發、氣質出眾、顏面有光。

LAFAYETTE 148 NEW YORK董事暨副總裁駱存業透露，該公司不以現有成就為滿足，旗下高層不斷穿梭美加中三國，緊跟市場風向並多方打探商機，於是有了不少令人刮目的收獲與建樹。該公司在美加兩國，共計開設了24家高級精品店，分佈於紐約州、新澤西州、馬利蘭州、賓州、佛羅里達州、多倫多、德州、加州、比華利山、拉斯維加斯與芝加哥等地。至於中國方面也不遑多論，開有21家精品店，遍及上海、武漢、杭州、南京、太原、北京、蘇州、寧波、烏魯木齊、瀋陽、煙台、成都、天津、西安與青島等各大都會與名城。

始創於1996年的該公司，由華裔車衣商蕭純仁伉儷與女裝企業家戴德‧昆(Deirdre Quinn)聯合創辦，落戶於紐約市曼哈頓華埠近處的蘇豪地段拉菲逸街(Lafayette St.)148號大樓，這是該集團名稱的由來。

早於上世紀九十年代，LAFAYETTE 148 NEW YORK即已打響名號。現在該公司位於美國紐約市布碌崙的總部，延攬員工四百人，而其工廠生產線則設在廣東汕頭，旗下員工近兩千，負責生產美國總部設計的最新款時裝，分銷至中美加三國。

上述秋季清倉展銷地點設在LAFAYETTE 148 NEW YORK蘇豪地段，即：148 LAFAYETTE ST, 8TH FL., NEW YORK, NY 10013（HOWARD ST.，地鐵4、6、J、N、Q、R、W、Z到華埠堅尼路站下，步行三、五分鐘可到）。展銷會謝絕寵物、嬰兒車、16歲以下青少年與兒童入場，電話：646-922-1799，網址：lafayette148ny.com。該公司總部設於近年大熱的新興工業園區——布碌崙海軍造船廠，即Brooklyn Navy Yard, Building 77 (141 Flushing Avenue, 8th Fl., Brooklyn, NY 11205)，該處不定期舉辦展銷活動，敬請留意廣告與公告。

華商經營的紐約名牌高級女裝——LAFAYETTE 148 NEW YORK，11...
華商經營的紐約名牌高級女裝——LAFAYETTE 148 NEW YORK，11月5日在近華埠的蘇豪區舉行秋季樣品清貨，予客特大驚喜，各項精品原價勁減75%再減25%。
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華商經營的紐約名牌高級女裝——LAFAYETTE 148 NEW YORK，11月5日在近華埠的蘇豪區舉行秋季樣品清貨，予客特大驚喜，各項精品原價勁減75%再減25%。

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