近期活動

● VILLAGE HALLOWEEN PARADE

紐約市第49屆萬聖節大遊行 (線下)

10月31日(週一)晚上7點

主辦:New York’s Village Halloween Parade

https://halloween-nyc.com/watch/

● FemTech and Privacy: Striking the Balance in a Post-Dobbs Reality

女性科技與隱私:在多布斯訴傑克森案的現況之中,找出折中方案(線下)

11月2日(週三)下午5點至下午6點一刻

主辦:Engelberg Center on Innovation Law & Policy at NYU School of Law

https://www.eventbrite.com/e/femtech-and-privacy-striking-the-balance-in-a-post-dobbs-reality-tickets-429641187357?aff=ebdssbdestsearch

● Annual Educational Meeting and Vendor Exposition

大紐約醫療工程協會年度盛會(線下)

11月3日(週四)上午8點至下午5點

主辦:HESGNY

https://hesgny.org/annual-educational-meeting-and-vendor-exposition/

● Disney’s "The Soul of Jazz: An American Adventure" exhibit

迪士尼 電影靈魂急轉彎主題爵士樂 展覽(線下)

11月3日(週四)中午12點至下午5點

主辦:the National Jazz Museum in Harlem

https://www.eventbrite.com/e/soul-exhibit-and-museum-timed-entry-tickets-tickets-256291884927?aff=ebdsoporgprofile

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★