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您需要知道的紅藍卡Medicare健保福利

張寒暘編譯／紐約訊

1. 什麼是Medicare紅藍卡？

紅藍卡是聯邦為65歲或以上人士提供的健康保險計劃，包括一些年輕的殘疾人士、終末期腎病患者等。

紅藍卡包括兩個部分：Part A（A部分）、Part B（B部分）。

Part A：主要是負責報銷部分住院費用的，比如住院護理服務、專業護理服務和臨終關懷服務以及家居醫護服務。

Part B：主要負責的是報銷必要的醫療服務費用，比如門診、專科醫生、預防性服務、緊急服務等。

注意：大家通常稱的Part D是指處方藥計畫，這個不屬於紅藍卡，需要額外申請。

2. 誰可以申請Medicare紅藍卡？

（1）65歲或以上人士；

（2）部分未夠65歲但有殘疾的人士；

（3）終末期腎臟疾病患者（簡稱ESRD，永久性腎衰竭，需要透析或移植）。

註意：持綠卡的移民必須在美國連續居住滿5年，才有資格申請Medicare紅藍卡（從申請的月份往前算連續5年），如果是公民則無居住要求限制。

3. 如何申請Medicare紅藍卡？

需要向Social Security Administration（社會安全局）申請，可以通過以下三種方法申請：

（1）SSA官網線上申請：https://www.ssa.gov/benefits/medicare/；

（2）電話申請：800-772-1213，週一至週五上午7點至下午7點；

（3）親自到當地SSA辦公室申請，大家可在：https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp，查詢辦公室地址（需先打電話預約）。

4. 什麼時候可以申請紅藍卡？

如果你本身享有社會安全局或鐵路退休委員會的退休福利，年滿65歲就會自動加入Medicare Part A和Part B；65歲以下的殘疾人士，如果有接受SS或RRB的殘障福利滿24個月的話，也會自動加入Medicare Part A和Part B。如果你本身並沒有享受SS或RRB福利，則需要自行登記申請Medicare，才可以享受這個醫療福利。對於大部分人來說，年滿64歲9個月即符合申請Medicare的資格，與有沒有退休沒有關係。

注意：如果你在第一次符合Medicare資格的時候沒有申請，有可能會產生延遲申請罰款！

65歲生日月前3個月起，到生日月後3個月，共7個月的時間內為「Initial Enrollment Period」（IEP，最初申請時間），可以登記申請Medicare。在IEP期間，你可以申請Part A、Part B、Part D，或者在申請Part A、Part B後選擇轉為Part C。

如果錯過IEP，還可以在General Enrollment Period（GEP，一般申請時間）：每年1月1日至3月31日期間，登記申請Medicare Part A和Part B，保險會從當年的7月1日開始生效；在IEP之後才申請Medicare的話，有可能會產生延遲申請罰款。

每年10月15日至12月7日是Medicare的Annual Election Period（AEP，年度選擇時間），在這個期間你可以選擇加入、更改或取消Part C或Part D，轉換Original Medicare和Medicare Advantage，改變會從第二年1月1日起生效。要注意的是，如果你推遲申請Part D，也可能會導致罰款。

如果你或配偶有工作以及雇主提供的集體醫療保險福利（Employer Group Health Plan Coverage或SHOP），則可以在Special Enrollment Period（SEP，特殊註冊時間）內申請Medicare Part A和Part B而不會有罰款，如果之前擁有其他符合資格的處方藥保險，也可以免罰款延遲申請Part D。Part A和Part B可以在雇主提供的集體醫保計畫仍然生效的任何時間申請，或者在工作終止或雇主提供的集體醫療保險福利終止後8個月內（以最先一個時間為准）申請，Part D SEP為原處方藥保險終止後63天內。

Medigap Open Enrollment Period是在滿65歲或加入Part B後6個月內，在Medigap OEP期間，你可以自由選擇購買Medigap Plans，保險公司不能因為你的健康狀況而拒絕受保或者增加保費，但超過Medigap OEP後再購買則沒有這個保障。

5. 什麼是Medicare Advantage？Medicare Advantage和Original Medicare的主要區別？

Medicare Advantage也叫Part C，是由Medicare授權的商業醫療保險公司提供的醫療保險計畫，由多個不同的保險公司分別提供和有多種選擇，類似於平時能買到的HMO、PPO等計畫。

Part C包含Part A和Part B，大部分Medicare Advantage保險計畫也包含處方藥報銷，即Part D；通常也提供比原始的Medicare更多的福利，如眼科、牙科、聽力等。

到2022 年，全美有超過2800萬人參加了Medicare Advantage計劃，佔符合Medicare條件人口的近一半(48%），而且這個人數還在快速成長。

一般而言，Medicare Advantage和Original Medicare的主要區別是Original Medicare的醫療網絡比較廣，但Medicare Advantage則提供更多的福利，大家可根據自己的需求來決定。

6. Medicare紅藍卡的保費

Part A：只要本人或配偶在美國工作並納稅累積滿40 work credits（10年以上），就可以免費投保Part A，如果報稅累計不滿40個工作積分，則需要自付保費。

Part B：投保Part B要自費，保費會自動從Social Security退休金福利中扣除，如果還沒開始領取退休金則會收到帳單；大部分人需付標準保費$170.10/月（2022年標準），而如果前兩年報稅收入超過一定金額，則可能需要繳交更高的保費。

Part D：根據具體保險計畫而定，如果收入過高也需要交納較高的Part D保費。

Medigap：必須要同時加入Part A和Part B才可以購買，需要自付獨立的保費（在支付Part B保費的基礎上另外增加Medigap保費），有多種不同報銷幅度的plan選擇。

如果你選擇Medicare Advantage，即Part C，則需要同時支付Part B保費以及Part C部分的保費，但Part C保費可低至$0/月，根據具體醫療保險計畫而定。

7. Medicare（俗稱紅藍卡）和Medicaid（俗稱白卡）的區別

Medicare（紅藍卡）屬於聯邦政府專為65歲或以上的人士提供的醫療保險，與收入無關；而Medicaid（白卡）則是州政府給低收入人群提供的免費醫療保險福利，適合低收入人群。需要注意的是，如果你既有紅藍卡又有白卡，那麼紅藍卡就是你的第一保險，而白卡是你的第二保險。你還可以參加Medicare Savings Program(MSP)，幫助低收入人士支付Part A和/或Part B的保費，如果符合資格，還可以幫助支付Deductible、Copayments和Coinsurance等醫療費用，具體請看網址：https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/get-help-paying-costs/medicare-savings-programs#collapse-2625。聯邦政府也對低收入人士提供Extra Help補貼，幫助支付Part D保費 。

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