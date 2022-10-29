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「家庭小廚師」繪畫比賽11/09截稿　歡迎小畫家們踴躍參賽

紐約訊
「家庭小廚師」繪畫比賽即將於11月9日截止收件。
「家庭小廚師」繪畫比賽即將於11月9日截止收件。

世界日報與美國味全公司聯合主辦的2022「家庭小廚師」繪畫比賽，將於11月9日截稿，歡迎全美16歲及以下的小畫家們，不論是初次參與還是展示自己的努力成果，務必抓緊這次機會，踴躍創作參賽。

疫情變種以及高通脹背景下，華人家庭逆水行舟、負重前行。孩子或許還未能有能力「另起爐灶」，但暢想「我為家人做的一餐」，正是正能量的開始。通過設身處地想象自己作為家庭的「掌勺人」，繪畫過程得以豐富培養孩子的家庭責任感，使父母感到舒心。恰逢美國味全五十週年慶，「分享愛，分享美國味全」一直是味全的價值觀。通過繪畫，小朋友將與家長一起，分享家庭中的愛，升騰內心的責任感。

本次競賽主題為「家庭小廚師」，參加者須以繪畫紙（11吋寬乘14吋高或14吋寬X11吋高）設計作品。本次競賽採取線上與線下雙途徑投稿的方式，鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別）。參賽者或其家庭，務必於2022年11月9日之前將作品寄達紐約世界日報活動組：141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

今年的比賽依年齡共分五組，分別為：6-7歲組（滿6歲至未滿8歲）、8-9歲組（滿8歲至未滿10歲）、10-11歲組（滿10歲至未滿12歲）、12-13歲組（滿12歲至未滿14歲）、14-16歲組（滿14歲至未滿17歲）。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200美金、第二名可得160美金、第三名可得120美金、佳作獎可得60美金，所有優勝作品也將公布於世界日報及世界新聞網。稿件最晚寄達時間為2022年11月9日（周三），評選結果及優勝作品將訂於2022年12月初刊登在世界日報，公布及展示於其活動官網。

欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站 ：bit.ly/wcwj22，或電洽詹先生：718-746-8889（分機6309）。

世界日報 世界新聞網 疫情

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