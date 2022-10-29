選擇健保計劃時常犯的3個錯誤

健康保險可能是民眾每年最重要的花費之一，因為您的選擇會影響您的身體、心理和財務健康，而選擇健康保險的關鍵就是要防止失誤，以免對閣下有長遠的影響。因此，深入瞭解聯邦醫療保險 （俗稱紅藍卡 ）年度開放註冊細節很重要，這是一個讓您可以參加或更改健保計劃的機會。

以下是要避免的3個錯誤：

1. 沒有花足夠的時間做研究

如果您沒有查看所有可選的計劃，或者如果您只是重新註冊去年的計劃，那麼您所選的計劃有可能無法滿足您來年在健康和預算方面的獨特需求。要選擇可以滿足您需求的計劃，需要仔細考慮並詢問自己以下問題：多久去看一次醫生？有定期服用處方藥嗎？是否安排了任何手術或醫療程序？

2. 對總護理費用的誤解

有些人只關注計劃中的保費價格，而沒有考慮其他醫療護理費用。以下都是影響您年度醫療護理總費用的重要因素：自付扣除金(deductible)、定額手續費(copayment)、共同保險費(coinsurance)、最高自付額(out-of-pocket maximum)、處方藥費用。

3. 忘記確認醫生是否在網絡內

查看以確保您的醫生、診所和藥房與您的新計劃相關聯，不確認的話可能會是一個代價高的錯誤，不屬於您計劃的醫生或在網絡外藥房購買處方藥可能會增加護理費用。提示：當您查看您的健康計劃選擇時，請注意確認您的健康護理團隊和設施的網絡狀況：主治醫生和診所、治療師和其他心理健康專業人員、牙醫和其他專科醫生、藥房……額外提示：請記得查看您正在考慮的計劃，是否承保您的常規處方或特殊藥物的正廠和副廠版本。

年度紅藍卡開放註冊期：10月15日至12月7日；更多相關資訊，可致電聯合健康保險華語專線：1-800-801-1900，或到訪下列資訊中心：曼哈頓（華埠 ）堅尼路161號（CP先進醫學X光中心旁；曼哈頓（華埠）東百老匯35號；皇后區法拉盛羅斯福大道136-02號（新世界商城旁）；布碌崙八大道6402號G107室（錦龍大廈）；布碌崙86街2343號（新眾成食品公司旁）；愛迪生1715 Rt. 27 (Festival Plaza), Edison, NJ 08817；博根7 Broad Avenue, Suite 301-A (Pine Plaza), Palisades Park, NJ 07650。辦公時間：週一至週五，上午9時至下午5時；星期六（10/15-12/3期間），上午10時至下午4時。

聯合健康保險致力於幫助全國民眾過上更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主及聯邦醫療保險（Medicare，俗稱「紅藍卡」）、醫療補助（Medicaid，俗稱「白卡」）受益人的全方位健康福利計劃，並與全國超過一百三十萬名醫生和專業護理人員，以及六千五百家醫院和其他護理設施直接簽約。聯合健康保險是聯合健康集團（UnitedHealth Group，紐約證券交易所代碼：UNH）旗下的企業之一，欲瞭解更多資訊，請瀏覽聯合健康保險網站：uhcasian.com。