我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援

工商記者陳麗欣／紐約訊
法拉盛銀行日前舉辦贊助皇后區區長科技+創新挑戰賽發佈會。
法拉盛銀行日前舉辦贊助皇后區區長科技+創新挑戰賽發佈會。

紐約州Uniondale-2022法拉盛銀行的母公司——法拉盛金融公司（納斯達克股票代碼：FFIC），日前宣佈在位於皇后區牙買加Sutphin大道89-12的法拉盛銀行分行，舉辦了一場贊助皇后區區長科技+創新挑戰賽的發佈會。

法拉盛銀行總裁兼首席執行官John R. Buran表示：「法拉盛銀行很榮幸成為這項令人興奮的計劃的獨家銀行贊助商。作為皇后區社區的長期成員，我們很高興能成為區長將皇后區轉變為領先的創新和科技中心願景中的一部分。作為一家社區銀行，我們的使命是超越傳統的存貸款服務，為皇后區社區提供有意義的支援。當我們在COVID-19大流行之後重建經濟時，皇后區必須成為創新的真正孵化器和日益增長的科技運動的領導者。通過皇后區科技+創新挑戰賽，我們賦權於該行政區的一些最聰明的想法，以確保這一點。」

皇后區區長Donovan Richards Jr.說：「我深深地感謝法拉盛銀行對這一倡議的堅定支援，以及我們和他們關鍵工作中的合作夥伴關係，在這個世界的行政區創造繁榮的科技經濟。」

法拉盛金融公司是法拉盛銀行的控股公司。法拉盛銀行是一家聯邦存款保險公司承保的紐約州特許商業銀行，在皇后區、布魯克林、曼哈頓和長島設有銀行辦事處。自1929年以來，法拉盛銀行一直在與家庭、企業和社區建立關係。今天，它提供與大型商業銀行相關的產品、服務和便利，包括存款、貸款、設備融資和現金管理服務等。

法拉盛銀行向客戶提供個人化的服務，有著能夠在這些多元文化市場中，使用通用語言進行溝通的銀行工作人員。作為平等住房貸款機構和房地產貸款領域的領導者，在世界銀行經驗豐富的貸款團隊，為紐約市區內外的房地產業主和物業管理人員，提供抵押貸款解決方案。該銀行還通過其擁有iGObanking和bankpure品牌的網上銀行部門，促進與全國消費者的關係。有關法拉盛銀行和法拉盛金融公司的更多資訊，請訪問法拉盛銀行網站：FlushingBank.com。

法拉盛 皇后區 貸款

上一則

選擇健保計劃時常犯的3個錯誤

下一則

黃敏儀與1199工會 要求州府為廢除24小時工作制撥款

延伸閱讀

憂鬱症發作？35歲華女法拉盛跳樓身亡

憂鬱症發作？35歲華女法拉盛跳樓身亡
州長選前辯論 霍楚：為何治安重要 華人難認同

州長選前辯論 霍楚：為何治安重要 華人難認同
華社攜手 挺黃敏儀競選連任

華社攜手 挺黃敏儀競選連任
10/28、31爽玩法拉盛 星空電影糖果屋

10/28、31爽玩法拉盛 星空電影糖果屋
美國洋嶼同鄉會 慶新會所落成

美國洋嶼同鄉會 慶新會所落成

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認