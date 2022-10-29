法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援

法拉盛銀行日前舉辦贊助皇后區區長科技+創新挑戰賽發佈會。

紐約州Uniondale-2022法拉盛 銀行的母公司——法拉盛金融公司（納斯達克股票代碼：FFIC），日前宣佈在位於皇后區 牙買加Sutphin大道89-12的法拉盛銀行分行，舉辦了一場贊助皇后區區長科技+創新挑戰賽的發佈會。

法拉盛銀行總裁兼首席執行官John R. Buran表示：「法拉盛銀行很榮幸成為這項令人興奮的計劃的獨家銀行贊助商。作為皇后區社區的長期成員，我們很高興能成為區長將皇后區轉變為領先的創新和科技中心願景中的一部分。作為一家社區銀行，我們的使命是超越傳統的存貸款 服務，為皇后區社區提供有意義的支援。當我們在COVID-19大流行之後重建經濟時，皇后區必須成為創新的真正孵化器和日益增長的科技運動的領導者。通過皇后區科技+創新挑戰賽，我們賦權於該行政區的一些最聰明的想法，以確保這一點。」

皇后區區長Donovan Richards Jr.說：「我深深地感謝法拉盛銀行對這一倡議的堅定支援，以及我們和他們關鍵工作中的合作夥伴關係，在這個世界的行政區創造繁榮的科技經濟。」

法拉盛金融公司是法拉盛銀行的控股公司。法拉盛銀行是一家聯邦存款保險公司承保的紐約州特許商業銀行，在皇后區、布魯克林、曼哈頓和長島設有銀行辦事處。自1929年以來，法拉盛銀行一直在與家庭、企業和社區建立關係。今天，它提供與大型商業銀行相關的產品、服務和便利，包括存款、貸款、設備融資和現金管理服務等。

法拉盛銀行向客戶提供個人化的服務，有著能夠在這些多元文化市場中，使用通用語言進行溝通的銀行工作人員。作為平等住房貸款機構和房地產貸款領域的領導者，在世界銀行經驗豐富的貸款團隊，為紐約市區內外的房地產業主和物業管理人員，提供抵押貸款解決方案。該銀行還通過其擁有iGObanking和bankpure品牌的網上銀行部門，促進與全國消費者的關係。有關法拉盛銀行和法拉盛金融公司的更多資訊，請訪問法拉盛銀行網站：FlushingBank.com。