中央保健華埠辦事處開幕 議員僑領嘉賓祝賀 盛況空前

中央保健執行副總裁Mosha Adelman（左3）、中央保健亞裔倡導主任Anderson Deng（左1）、中央保健業務發展副總裁Alain Kork（右1），在當天的開幕上與來賓合照。

服務紐約市民多年的中央保健，為加強對華人 社區的服務，於華埠 中心的孔子大廈開設辦事處，並於日前隆重開業。開幕當天，市政高官僑團領袖們親臨致賀。

中央保健是紐約早期開設的健康保險公司，服務華人社區接近二十年。該公司為加強對華人的服務，於華埠孔子大廈增設辦事處，並誠邀經驗豐富的亞裔市場總監Anderson Deng加盟。中央保健亞裔市場總監Anderson Deng說：「明年我們有非常好的牙科福利 ，還有我們OTC（非處方藥品）卡的福利。」

目前，中央保健在大紐約三州地區有超過55萬名會員，其中有大約18,000名華人會員。Anderson Deng從事保險業多年，歡迎所有的長者，特別是持有紅藍卡和白卡的長者們來參加服務，希望可以服務好每一位客戶，民眾可通過電話諮詢或登記中央保健。

中央保健業務發展副總裁Alain Kork表示，在華埠多年來得到各方面的支持，能為民眾服務、給予大家方便，這是非常開心的。

中央保健華埠辦事處開幕當天，前來道賀之民意代表、僑團領袖可謂冠蓋雲集，有中華公所主席曾偉康、市議員馬泰、州眾議員牛毓琳代表陳健鎔、紐約中華總商會董事長梅犖生、全美李氏公所美東總長、萬有護理公司董事長李國威、紐約李氏總分所元老李可喬、前中華公所主席于金山、紐約客屬僑團總顧問朱天長、法拉盛華商會總顧問杜波德、紐約華人酒店會主席黃華清等，此外還有多個紐約醫保團體代表親臨致賀。

中央保健執行副總裁Mosha Adelman在開幕儀式中感謝華人社區的僑胞，特別是僑界領袖、合作夥伴對該公司的熱烈支援，令該公司能得以服務華裔僑胞的機會。他指出，華人佔紐約亞裔人口中一個舉足輕重的比例，該公司特別為紐約市民量身定制許多優良的醫保計劃，讓民眾們在晚年時可以得到優良的醫療服務及保障。

該公司的華埠辦事處在隆重而熱烈的氣氛中開幕，各主禮嘉賓主持剪綵，現場還有舞獅採青助慶，同時也準備了豐盛的差點供來賓品嘗。