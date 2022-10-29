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中央保健華埠辦事處開幕 議員僑領嘉賓祝賀 盛況空前

工商記者林敏儀／紐約訊
中央保健執行副總裁Mosha Adelman（左3）、中央保健亞裔倡導主任Anderson Deng（左1）、中央保健業務發展副總裁Alain Kork（右1），在當天的開幕上與來賓合照。
中央保健執行副總裁Mosha Adelman（左3）、中央保健亞裔倡導主任Anderson Deng（左1）、中央保健業務發展副總裁Alain Kork（右1），在當天的開幕上與來賓合照。

服務紐約市民多年的中央保健，為加強對華人社區的服務，於華埠中心的孔子大廈開設辦事處，並於日前隆重開業。開幕當天，市政高官僑團領袖們親臨致賀。

中央保健是紐約早期開設的健康保險公司，服務華人社區接近二十年。該公司為加強對華人的服務，於華埠孔子大廈增設辦事處，並誠邀經驗豐富的亞裔市場總監Anderson Deng加盟。中央保健亞裔市場總監Anderson Deng說：「明年我們有非常好的牙科福利，還有我們OTC（非處方藥品）卡的福利。」

目前，中央保健在大紐約三州地區有超過55萬名會員，其中有大約18,000名華人會員。Anderson Deng從事保險業多年，歡迎所有的長者，特別是持有紅藍卡和白卡的長者們來參加服務，希望可以服務好每一位客戶，民眾可通過電話諮詢或登記中央保健。

中央保健業務發展副總裁Alain Kork表示，在華埠多年來得到各方面的支持，能為民眾服務、給予大家方便，這是非常開心的。

中央保健華埠辦事處開幕當天，前來道賀之民意代表、僑團領袖可謂冠蓋雲集，有中華公所主席曾偉康、市議員馬泰、州眾議員牛毓琳代表陳健鎔、紐約中華總商會董事長梅犖生、全美李氏公所美東總長、萬有護理公司董事長李國威、紐約李氏總分所元老李可喬、前中華公所主席于金山、紐約客屬僑團總顧問朱天長、法拉盛華商會總顧問杜波德、紐約華人酒店會主席黃華清等，此外還有多個紐約醫保團體代表親臨致賀。

中央保健執行副總裁Mosha Adelman在開幕儀式中感謝華人社區的僑胞，特別是僑界領袖、合作夥伴對該公司的熱烈支援，令該公司能得以服務華裔僑胞的機會。他指出，華人佔紐約亞裔人口中一個舉足輕重的比例，該公司特別為紐約市民量身定制許多優良的醫保計劃，讓民眾們在晚年時可以得到優良的醫療服務及保障。

該公司的華埠辦事處在隆重而熱烈的氣氛中開幕，各主禮嘉賓主持剪綵，現場還有舞獅採青助慶，同時也準備了豐盛的差點供來賓品嘗。

中央保健為紐約市民提供優質的健保計劃，特別是某些Medicare Advantage計劃，可獲得每月津貼，用於購買符合條件的非處方項目和/或食品雜貨項目。只要擁有Medicare健康保險卡、紐約州福利會員卡，或同時持有這兩張卡，就可註冊Centers Plan for Healthy Living，除了$0年度自付額、$0每月保費外，還可獲得$55-$765的每季度非處方福利。更多詳情，請參閱該公司廣告資料。公司網址：www.centersplan.com，電話：877-274-5123（每週7天，上午8點至下午8點）；華埠辦事處地址：Confucius Plaza, 1 Bowery, New York, NY 10002。

中央保健華埠辦事處19日隆重開幕，由該公司中央保健執行副總裁Mosha Adel...
中央保健華埠辦事處19日隆重開幕，由該公司中央保健執行副總裁Mosha Adelman，與市議員馬泰、法拉盛華商會杜彼得、李氏總分所元老李可喬、中華主席曾偉康、前主席于金山、紐約中華總商會董事長梅犖生、客屬僑團總顧問朱天長主持剪綵。

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