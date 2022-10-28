免費萬聖節街道派對　周一萬聖節當天在華埠舉行

華埠商改區與華埠共同發展機構的行政總監陳作舟宣布，萬聖節當天學生下課後，將在華埠舉辦免費萬聖節街道派對，歡迎民眾踴躍參加。

一項名為「免費萬聖節 街道派對」的活動，訂於31日周一萬聖節當天下午3-6時在華埠 舉行，地點在科西街(Forsyth St.)與地威臣街(Division St.)路口，有免費零食及遊樂設施，適合親子同樂，請民眾記得變裝前往，以便增加歡樂節慶氣氛。

為了配合全市開放街道振興經濟，紐約市 交通局(DOT)、華埠商業改進區(Chinatown BID)以及華埠共同發展機構(CHINATOWN PARTNERSHIP)聯合主辦上述街坊活動，旨在提供放學後的華埠孩童、青少年、家長與民眾體驗美國節慶文化的機會，為大家帶來歡樂，達到放鬆身心、促進健康的目的。

日前，紐約市交通局、華埠商業改進區(Chinatown BID)以及華埠共同發展機構(CHINATOWN PARTNERSHIP)，聯合在華埠有彩繪藝術的街道宰也街(Doyers St.)召開「開放街道」記者會。紐約市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)在會上表示，在疫情爆發後，紐約市大力推行「無車街道」和「戶外餐位」，這樣的街道在本市已有兩百多條，大大為經濟復甦打了「強心針」。華埠商改區與華埠共同發展機構的行政總監陳作舟也在記者會上表示，華埠宰也街將長久開放，作為無車的戶外用餐美食街，相信會為附近商家增多兩成收益。陳總監同時宣布，萬聖節當天在華埠舉辦免費萬聖節街道派對，邀請民眾踴躍參加。