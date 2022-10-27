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法拉盛整齊牙科十周年慶 全新先進設備植牙買7送3

工商記者黃元苓／紐約訊
由金醫師（前排中）率領強大的整齊醫療團隊，為患者提供細緻周到的服務。
由金醫師（前排中）率領強大的整齊醫療團隊，為患者提供細緻周到的服務。

紐約市法拉盛「整齊牙科」(Prime Smile Dental)診所慶祝開業十周年，已喬遷至更大、更近法拉盛市中心的地面診所，設備亦已全面更新升級，一併推出植牙買7送3大優惠，敬請患者認明前往看診。

整齊牙科院長丹尼爾·金(Dr. Daniel Kim)具備20年從業經驗，診所日前從法拉盛北方大道搬到了更接近法拉盛市中心的帕森斯大道(Parsons Blvd)，全新裝潢與設備、高雅整潔，方便民眾就近上門安心就醫。

金院長說：「我們搬到了更大的地方，占地三千呎，也添置了五張全新手術椅、CT掃描和所有掃描儀器等，一切設備都是全新的。尤其是我們的電腦斷層掃描儀器，應算是業界數一數二頂級的。」

金院長還說：「如果患者需要做7顆牙齒的種植手術，我們將免費提供額外3顆植牙。我們最近引進瑞典Osstem的植體，是世界前五名的高端植體品牌之一，肯定能增加植牙的成功率，也會延長植體的使用壽命。」整齊牙科採用的微創植牙術，特點為創口小、速度快、疼痛少。

年過70的華裔法拉盛居民黃建清，剛於今年2022親身體驗了整齊植牙的高超精良植牙技術。他歷時半年多做了8顆植牙，現在牙齒已能正常咬合進食，沒有感到任何不適或後遺症，他對整齊牙科的高效專業服務讚不絕口，並樂意推薦給更多僑胞。

提供全方位口腔醫療服務的整齊牙科，紐約診所新址：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354（入口在羅斯福大道），電話：718-460-9441，開診時間：周一至五，上午10:30至下午7點，網站：PrimeSmileDentalFlushing.com；新澤西診所地址：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診時間：周二四六，上午10點至下午5點，網站：aligndentalcare.com，受理白卡、汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。

華裔患者黃建清（中）在整齊牙科歷時半年做了8顆植牙，對金醫生（左）與Hong醫生...
華裔患者黃建清（中）在整齊牙科歷時半年做了8顆植牙，對金醫生（左）與Hong醫生（右）的專業服務表示滿意。

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