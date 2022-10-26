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抗衰老頂尖醫生陳惠萍 專精Silhouette Instalift無刀口線雕

工商記者鍾淑美／紐約訊

抗衰老頂尖醫生陳惠萍，專精Silhouette Instalift無刀口線雕，提升臉部皮膚下垂，是目前有效提升深層皮膚、術後恢復時間短的一種醫學美容技術。

由美國FDA批准的無刀口線雕(Silhouette Instalift)，是用童顏針的成分(Poly Lactic Acid)製作成一種雙向錐體拉線，一端錐體勾住下垂的組織將其向上提升，另一端錐體將其勾起的組織固定在理想的位置，用於下垂部位方位的調整(Reposition)，提升下垂組織。童顏線會被慢慢吸收，新的膠原網開始再生，提升的效果會越來越好。

醫學美容專家陳惠萍醫學博士表示，無刀口線雕作為快速提升並收緊面部、下頜、頸部線條輪廓的美容技術，只限於受過專門訓練而合格的美容專科醫生操作使用。此項技術以不用開刀、幾乎無痛、無需恢復期、立即見效並效果持久等優點，獲醫美專家大力推薦。

無刀口線雕使用溶解縫線來抬起鬆弛的皮膚，減少頸部、下頜和微笑線上的深線；它通常在局部麻醉下，於1小時內完成，可以立即看到明顯的效果，術後在48小時內恢復正常。

手術只需在診所內局部麻醉下進行；手術過程中，醫生使用具有雙向錐體的縫線重新定位並抬高臉上的皮膚。該手術使用的Silhouette Instalift是一種特別製作的線，含82%的童顏針成分(Poly Lactic Acid)；線中間鑲住錐體(Cones)，含18%的Lactide/Glycolyde；錐體一端鉤住下垂的組織將其向上提升，另一端錐體以懸掛手術將頰部真皮固定在升高的理想位置上。開始時是靠縫線和錐體把下垂的組織提升拉緊，180天後直至一年半到兩年，隨著縫線及錐體自然地被身體吸收，同時刺激膠原蛋白的產生，皮膚及皮下組織沿著種下的線刺激產生膠原網，繼續提升和重新定位中面的皮下組織並起到支撐的作用，收緊會更加明顯。通常針入口和出口點的皮膚會在一周內恢復原狀，不留疤痕。

無刀口線雕提升術可用於提眉或提升下垂的眼皮、面頰、下頜輪廓、頸部等，甚至可用於體態下垂，如乳房、臀部提升，一線雕出您無限的青春和美麗，歡迎洽詢。

陳惠萍皮膚美容中心地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），請電話預約：718-762-6462、718-509-6475（醫生說國、粵、英語）。門診時間：週一、二、四、五，上午9點至下午5點；周三，下午1點至下午5點；週六，上午9點至下午3點。

手術 醫學 FDA

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