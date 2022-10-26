張向榮律師助你瞭解電動自行車和輕便摩托車的法規

史帝文律師樓的執業律師張向榮，為受害者提供強而有力的各類意外傷害的法律支援。

自2020年11月起，在紐約市可以合法騎乘電動自行車，而可以騎乘的地方和方式則取決於你騎乘的電動車 輛類型。

電動自行車與輕便摩托車類似，分為三類。分類一：配有踏板輔助的電動自行車，騎乘油門最高可達每小時20英里(20MPH)，建議所有騎乘者配戴頭盔，16-17歲和騎自行車工作的人士務必佩戴；分類二：配有可操作踏板的電動自行車，騎乘油門最高可達每小時20英里(20MPH)，建議所有騎乘者配戴頭盔，16-17歲和騎自行車工作的人士務必佩戴；分類三：配有可操作踏板的電動自行車，騎乘油門最高可達每小時25英里(25MPH)，法例要求所有騎乘者必須佩戴頭盔。

以上三類電動自行車，只可以在限速不超過每小時30英里(30MPH)的自行車道和街道騎乘。如果沒有踏板或有車輛識別碼(VIN)，則不屬於電動自行車，而屬於有使用限制的摩托車，亦稱為輕便摩托車，輕便摩托車亦分為三類。

A類：2-3輪，騎乘限速每小時40英里(40MPH)，法例要求所有騎乘者佩戴頭盔，在車輛車道行駛；B類：2-3輪，騎乘限速每小時30英里(30MPH)，法例要求所有騎乘者佩戴頭盔，在右車道或路肩行駛，左轉時除外；C類：2-3輪，騎乘限速每小時20英里(20MPH)，建議所有騎乘者佩戴頭盔，在右車道或路肩行駛，左轉時除外。以上三類輕便摩托車必須在NYS車輛管理局(DMV)登記，駕駛者必須有駕駛執照。

電動滑板車是第三類電動車輛，這類車輛有把手和車底板或座椅，可以由電力供電和/或人力運行；可以在限速每小時30英里(30MPH)的自行車道和街道行駛，但騎乘車速不能超過每小時15英里(15MPH)，建議所有電動滑板車騎乘者佩戴頭盔，16歲和17歲者則務必佩戴。

最後，溫馨提示各位出行者，無論是騎乘電動自行車、輕便摩托車或電動滑板車，都必須注意安全及遵守交通規則，如有發生事故請立即與律師聯絡，諮詢專業的法律意見。

張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓的執業律師，為受害者提供強而有力的法律支援，以幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償為其終生職責。作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾服務。張律師辦公室位於曼哈頓 中城及法拉盛 ，精辦個人意外傷亡個案，精通廣東話、國語、英語和韓語。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西洲執照，有著30多年的專業經驗，2015-2020年被評選為北美頂尖律師，策略周詳，精辦交通意外、醫療事故、絆倒摔傷、燒傷燙傷、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償，專業及仔細分析每個個案，深受肯定。史帝文律師樓的專業團隊精通多種語言，包括英語、普通話、廣東話、臺語、臺山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費。無論你有沒有身份、有沒有報稅，史帝文律師樓都可以幫你，歡迎預約面談或到訪面談。曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯1100室，預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛辦事處預約電話：718-423-0448。