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優越健保（愛心村）VillageCareMAX聯邦保健（Medicare）綜合優選計劃

工商記者衛伯承／紐約訊

優越健保（愛心村）VillageCareMAX，是一家擁有四十多年歷史的非盈利醫療保險機構，長期以來為有紅藍卡（Medicare聯邦醫療保險）、白卡（Medicaid醫療補助）的社區長者，以及患有某些慢性疾病的特定人群，提供包括植牙在內的、有針對性特殊需求、全面性的綜合醫療保健優選計劃。優越健保致力於關懷社區，為有殘障的華裔耆老提供高品質醫療和護理方面的全方位專業服務，幫助解決健康煩惱。

自三年前開設法拉盛社區中心以來，優越健保（愛心村）已經為超過3000多名的社區耆老提供了醫療保健、居家護理和老人中心福利的一條龍服務。該中心的工作人員能用普通話、廣東話、上海話以及福州話，熱情耐心地為有需求的民眾解答相關疑問並提供信件翻譯等。去年7月份，優越健保（愛心村）在布碌崙七大道61街增設社區中心，方便區內民眾瞭解並挑選健保計劃。

優越健保（愛心村）與聯邦醫療保險和紐約州醫療補助簽約，不斷擴大與亞裔華人醫師協會以及社區華人藥房、眼鏡公司的合作，以便更好地為居住在曼哈頓、皇后區、布碌崙和布朗士的符合資格人士提供服務。

已經獲得長期護理資格的18歲以上人士，優越健保（愛心村）提供聯邦保健綜合優選計劃Medicare Total Advantage(HMO D-SNP)，福利包括：每月$225的非處方藥(OTC)福利和食品雜貨消費；每年$350用於眼科年檢/眼鏡；全額免費的綜合牙科服務，以及每年高達50次的針灸治療（理療無次數限制）；無限次醫療交通接送服務，以及高達$50,000的全球急症醫療服務等。

對於還不需要長期護理的長者，優越健保（愛心村）提供聯邦保健健康優選計劃(Medicare Health Advantage Plan)，福利包括：每月$140的非處方藥(OTC)；每年$2000的綜合牙科服務；$1500的雙耳助聽器（每只限額$750）以及免費年度聽力測試。

閣下是否有充分利用Medicare計劃的牙科、眼科、聽力等更多福利？保費、共付額、共保額和扣除額等，將會根據各人所取得的額外補助等級而有所不同，請聯絡優越健保以取得進一步的詳情。優越健保（愛心村）的法拉盛及布碌崙社區中心仍嚴格堅持防疫措施，將感染風險降低至最低以確保訪客的安全，真誠歡迎社區的長者和有需求人士親臨諮詢。

VillageCareMAX優越健保（愛心村）法拉盛社區中心地址：41-80 Main Street, Flushing, NY 11355（法拉盛緬街老昌發超市旁），工作時間：週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：718-517-2600。布碌崙社區中心地址：61-20 7th Ave, Brooklyn, NY 11220（七大道61和62街之間），查詢電話：718-517-2650（國粵英服務）。

健保 聯邦醫療保險 福利

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