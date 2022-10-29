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象印與 HELLO KITTY 讓廚房檯面滿載溫馨

工商記者高傑文／紐約訊
象印zojirushi將為其獨家的Hello Kitty系列增添全新限量版電熱水瓶。
象印zojirushi將為其獨家的Hello Kitty系列增添全新限量版電熱水瓶。

著名日本廚房電器製造商象印zojirushi，將為其獨家的Hello Kitty系列，增添全新限量版電熱水瓶，只在美加發售。

高級廚房電器製造商象印與全球生活品牌Sanrio宣佈，將推出一款全新的Hello Kitty品牌微電腦保溫熱水瓶(CD-WCC30KT)。象印的保溫熱水瓶讓使用者能隨時享用熱水，同時也有Hello Kitty（凱蒂貓）的陪伴，是廚房檯面不可或缺的便利設備。這款超級可愛的電熱水瓶容量為3公升，與先前推出的金色Hello Kitty圖案電飯煲相映成趣。該系列產品現可上網購買：shop.zojirushi.com，並將於2022年10月17日在其他零售商發售，建議售價為$183。

電熱水瓶與電熱水壺的不同之處在於它可以容納更多水，而且不會在煮至沸騰時關閉，隨時獲得熱水供應是解渴和保持健康的完美方案。根據茶葉協會的資料介紹，有研究指出，每天喝3-5杯各品種的茶，能帶來明顯的健康裨益。有關飲用茶葉的詳細資訊，請查看：https://www.teausa.com/teausa/images/TeaCouncil-ResearchDoc-2015.pdf。

微電腦保溫熱水瓶最適合居家或辦公室使用，可以沏茶或沖泡即溶咖啡、熱巧克力、速食湯、醬汁等，還可以用來燙蔬菜和加熱奶瓶。此型號產品具有四種水溫設定的微電腦智慧水溫控制：160℉、175℉、195℉或208℉，還有自選快速加溫(Quick Temp)模式，直接將水溫加熱到預設溫度，持續保溫而不煮沸，節省時間和能源；此外，省電定時功能可於設定時間自動加熱以節省用電，寬廣的水量視窗，讓使用者知道什麼時候需要加水，而實際水溫則會顯示在LCD面板上。本產品還具有適用於沖泡滴漏式咖啡的減速供水(Café Drip)模式，並會在無水時自動關閉，防止熱水瓶過熱。

本限量版為美國和加拿大獨家產品，其Hello Kitty圖案是專為象印而設計的。欲瞭解詳情，請訪問：https://bit.ly/3rx2l8P。

以流行偶像Hello Kitty聞名於世的生活品牌Sanrio，也曾開發出許多廣為人愛的角色，包括Chococat、My Melody、Badtz-maru、Keroppi、Gudetama及Aggretsuko。Sanrio秉持著「Small Gift, Big Smile」的創業理念，以小小的禮物，給不同年齡層的人帶來快樂和友誼。自1960年以來，這份理念一直激勵著Sanrio提供優質的產品、服務和活動，為全球各地的消費者帶來獨一無二的體驗。Sanrio的一系列傳奇產品，如今已遍佈全球130多個國家的百貨公司、專賣店、全國性連鎖店以及Sanrio精品店等零售場所。欲瞭解更多關於Sanrio的資訊，請訪問：www.sanrio.com，也請關注其Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Pinterest帳戶，並訂閱Hello Kitty and Friends的YouTube頻道。

象印在2018年迎來了100周年的誕辰，在過去一個世紀以來，象印設計出多款產品以求提高顧客的生活品質，為世界各地的顧客帶來舒適、便利以及豐富多彩的生活體驗。成立於1918年的象印，原為一家手工吹製真空瓶的製造商，自此一直處於保溫產品的世界領先地位。象印不斷拓展其產品線，如今有不同種類的各式產品，包括不銹鋼真空保溫瓶、電飯煲、麵包機、Air Pot飲料機、電熱水瓶、專業炊具、小型電器、廚房設備等眾多產品。剛迎來首個百年大慶的象印公司，將堅守其初創理念，悉心維護高品質和耐用性的商譽，展望未來，不斷推出富有靈感和創意的設計。

有關全部象印優質產品系列的更多資訊，請致電：800-733-6270，或訪問 ：www.zojirushi.com，與美國象印公司聯絡。Facebook：http://www.facebook.com/zojirushiusa；Twitter：@ZojirushiUSA；Instagram：@zojirushiamerica。

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象印zojirushi將為其獨家的Hello Kitty系列增添全新限量版電熱水瓶。
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