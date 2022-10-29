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張清醫生談免疫及疫苗

工商記者張莎莎／紐約訊
張清醫生治學嚴謹，對患者認真、耐心、有愛心，真正做到醫者仁心。
張清醫生治學嚴謹，對患者認真、耐心、有愛心，真正做到醫者仁心。

有豐富臨床經驗的張清醫師為服務華人社區，在法拉盛39大道開設診所，為患者提供內科全科/家庭醫生服務。張清醫師是醫學雙博士，以第一名的總成績畢業於由耶魯大學和美國雅禮協會在湖南長沙創辦的湘雅醫學院，後於紐約Montefiore附屬醫院完成內科住院醫培訓，獲美國內科特考文憑，就職於Northwell系統醫院，主要管理ICU及住院病人。張清醫師目前在多家康復中心/療養院擔任主治醫師，照顧中老年患者，累積了豐富的急重症和慢性疾病診療及康復治療的臨床經驗。除了內科全科外，張清醫師還是一位眼科醫學博士，曾在Nature自然醫學等中外醫學科學期刊發表多篇學術論文，主編及參編專業、科普書籍二十餘部，獲得國家自然科學基金、美國NIH 基金，並多次在國際學術會議上演講。

張清醫生介紹，免疫系統就像人類身體中的防衛軍，是最卓越、最複雜的系統之一，負責識別和排除病菌、異物、癌細胞等，執行免疫應答並維持機體內環境穩定和生理平衡。免疫系統由免疫器官、免疫細胞和免疫分子組成，形成人體三道防線。第一道防線由皮膚和黏膜構成，不僅能夠阻擋病原體侵入（比如呼吸道黏膜的纖毛可以清除異物），而且它們的分泌物，如乳酸、脂肪酸、胃酸和各種酶等，還有殺菌的作用。第二道防線是體液中的吞噬細胞和殺菌物質，它們就像士兵和武器，可以抵抗病原體對機體的侵襲。這兩道防線是人類在進化過程中逐漸建立起來的天然防禦功能，稱為先天性免疫、非特異性免疫。而第三道防線：獲得性免疫，又稱特異性免疫，是由特定免疫器官（胸腺、淋巴結和脾臟等）和免疫細胞（淋巴細胞）組成的，其中T淋巴細胞負責細胞免疫，B淋巴細胞負責體液免疫，它們可以針對某一特定的病原體起作用或分泌抗體。只有三道防線同時完整、完好地發揮免疫作用，才能更充分地保證身體的健康。

張清醫生表示，對於同一種病菌的感染，比如流感、新冠等，患者會出現不同疾病程度的表現，分輕症、普通、重症。這不僅與病毒的入侵量有關，更與個人機體免疫狀態有關，起決定作用的就是免疫系統。不良的生活方式會導致機體免疫力下降，如作息不規律、通宵熬夜、飲食不均衡、吸煙飲酒、旅途疲勞等，均可能會導致免疫功能紊亂，從而讓病毒有可乘之機。此外，隨著年齡的增長，機體免疫系統功能逐漸下降，可能不再能有效地回應感染，此現象稱為免疫衰老，對於患有糖尿病、心臟病、或肺病等基礎疾病的患者尤為明顯。

張清醫師表示，免疫通常對身體是有利的，但在某些條件下也可能對身體造成損害。當免疫功能失調時，可以產生各種免疫病理反應：比如當免疫功能過於亢進時，會對自身器官或組織產生傷害，發生自身免疫病，如甲亢、1型糖尿病、類風濕關節炎等，嚴重的情況下甚至可能會引發超敏反應。當免疫功能過於低下時，會發生免疫缺陷病，而當免疫監視功能過低時，細胞癌變將不能得到及時遏制，可能會形成腫瘤等。

張清醫生進一步解釋，疫苗和預防接種，就是使用特定病原體的弱化或滅活部分（抗原）刺激免疫系統，使人體產生抗體並提高免疫防禦能力，當身體再次接觸相同的抗原時，便能識別並迅速地做出反應。這種弱化的抗原版本不會在接受疫苗的人身上引起疾病，卻會促使免疫系統做出反應，就像是提前給體內的士兵細胞分發「敵人」的照片，並提前進行演習，這樣當身體真正遇到該種疾病的時候，便能有效進行防禦，防止感染或罹患嚴重疾病，流感、新冠、肺炎、帶狀皰疹等疫苗均是如此。有些疫苗需要分幾周或幾個月多次注射或打加強針，這能使我們產生長效抗體和發展記憶細胞，建立對病原體的記憶，以便在暴露時能快速對抗病菌。流行性感冒病毒會定期產生抗原漂變(drift)或移型(shift)，從而進行各種偽裝並想辦法入侵到人體細胞，所以當秋冬季來臨時，家庭醫生一般會提醒大家進行疫苗接種，張清醫生診所也正在為華人社區患者提供新一季的流感針注射。

如需要注射新一季的流感疫苗，或者有任何健康疾病問題諮詢，歡迎致電張清內科全科/家庭醫生診所。電話：718-799-0918，地址：136-36 39th Ave, 5th floor, Flushing, NY, 11354（法拉盛39街136-36號5樓，大停車場/飛躍皇后對面，安康寧藥房樓上5樓），門診時間：週一至週六上午9:30至下午5:30，接受各種保險，無保險患者優惠。

診所位於法拉盛39大道安康寧藥房上5樓。
診所位於法拉盛39大道安康寧藥房上5樓。
張清醫生治學嚴謹，對患者認真、耐心、有愛心，真正做到醫者仁心。
張清醫生治學嚴謹，對患者認真、耐心、有愛心，真正做到醫者仁心。
診所位於法拉盛39大道安康寧藥房上5樓。
診所位於法拉盛39大道安康寧藥房上5樓。

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