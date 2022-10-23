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呼吸道融合病毒（RSV）一歲以下嬰幼兒住院的最大原因

工商記者高傑文／紐約訊

進人秋冬季節，家長們對寶寶們的照顧要加倍小心，特別是對未滿一歲的小寶寶。因為這個時間藉由飛沫或接觸傳染的病毒呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytical Virus,RSV）盛行，RSV是造成一嵗以下嬰幼兒住院的最大原因，你知道在寶寶滿一嵗前，三位之中就有二位會得過RSV？比例想當高。在北美，RSV病例一般會在10月左右進入高峰，持續約半年的時間，病程發展得相當快速猛烈，威脅性不得忽視！本文就來給大家科普一下RSV。

什麼是呼吸道融合病毒RSV？

許多家長從未聽說過RSV，但對嬰幼兒來說，受RSV感染的機率比受新冠病毒感染的機率更大，而且危害亦超過新冠病毒。RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒， 具有高度傳染性，可能導致嬰兒罹患細支氣管炎和肺炎等嚴重的肺部感染。感染RSV後有可能在一週內迅速從輕微的症狀，轉變為需要住院治療。輕微症狀可能包括流鼻涕、打噴嚏和咳嗽，嚴重症狀則會出現喘鳴及呼吸困難。

RSV的主要體徵和症狀

RSV症狀通常和感冒或流感類似，但隨著感染變得嚴重，症狀也會更加嚴重。

常見症狀有咳嗽、流鼻涕、喘鳴、食慾下降、打噴嚏、發燒、鼻塞等，6個月以下的嬰兒可能表現出的症狀是煩躁不安、食慾下降、活動力減少和呼吸困難。

近二年在全球新冠肺炎疫情之下，如果嬰幼兒有咳嗽、發燒，家長通常都會聯想到是否與新冠病毒有關。但其實嬰幼兒得「呼吸道融合病毒」RSV感染的機率比新冠大，對嬰兒的危害超過新冠病毒。初次感染該病毒時，發燒甚至可長達5天，咳嗽症症狀明顯，甚至引發喘鳴必須住院治療。家長發現孩子有呼吸道症狀或發燒時，可能就是感染呼吸道融合病毒了。

因為一歲以下的嬰幼兒還無法就病情與父母溝通，父母往往不知道自己的嬰兒已生了病，這會造成部分延誤醫療的情況。RSV可以在一週內從類似感冒的症狀，轉變為需要住院治療。雖然只有1-2%的RSV病例需要住院治療，但無法預測嬰幼兒是否需要住院。嬰幼兒因RSV而住院的可能性是流感的16倍。

何時應與醫生聯繫？

如果您發現寶寶出現以下任何情況，請立即聯繫醫生。

-呼吸短促、淺而異常快

-出現咳嗽伴喘鳴音

-鼻孔張開：每次呼吸時，鼻孔都會張開

-異常疲倦，或嘴唇和指甲發紫

-食慾不佳

鄉發燒：

3個月以下：100.4℉ / 38℃或更高

3個月以上：102.2℉ / 39℃或更高

如何預防：

RSV 非常容易傳播，了解並養成良好的衛生習慣，可以保護嬰幼兒免受RSV的感染。以一般的家庭來說，要做好預防，出門時戴口罩、勤洗手，回到家後洗手、換衣服，不要把病毒帶回家中是最直接有效的作法；還有：

勤洗手、勤清潔和消毒包括玩具在內的物品表面；避免與任何有感冒或流感症狀的人密切接觸；如果家長有感冒或流感症狀，要避免親吻或觸摸寶寶； 咳嗽或打噴嚏時要摀住臉

；如果家人有感冒或流感症狀，請避免共用餐具。

了解RSV的最佳時機是在嬰幼兒患病前，在這裡可以幫助您了解更多，請至下述連結獲取RSV症追蹤指南，訂閱RSV相關資訊，以掌握最新消息與專業建議。透過提高大家對RSV的認識，一同對抗RSV。

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