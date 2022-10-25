陳敏麗西醫美容診所新址擴充

陳敏麗西醫美容診所擴充並喬遷新址，採用歐美高新先進醫美器材，以豐富的經驗提供全面性的西醫美容治療服務。

西醫陳敏麗(Chan, MD Aesthetics MD)美容診所，擴充喬遷至華埠 包厘街70-72號五樓505室新址，採用歐美高新先進醫美器材，以豐富的經驗提供全面性的西醫美容治療服務。美國Cutera醫療器械名廠現推薦最新FDA 批準專有技術的AviClear痤瘡鐳射治療儀，針對此類慢性皮膚病，提供更安全、更簡單、更有效的解決方案，從源頭上治療痤瘡，以獲得最佳治療體驗。現凡訂購AviClear痤瘡鐳射治療(Treatment)，即可享買二送一優惠或減$1000折扣，須於10/22/22至11/03/22期間內使用。該優惠活動僅限此新機推薦期內，機會不再，請盡早致電諮詢預約，安全地有效消除困擾。

幾乎每個人都有過長痤瘡(Acne)的經歷，每次照鏡子看見長了痘痘的臉龐，就會不禁感到鬱悶。痤瘡又俗稱「青春痘」，常發於12-24歲的青少年，通常是因皮脂腺分泌增加、毛孔阻塞、飲食習慣不佳或作息不正常，從而造成痘痘長不停的情形發生。痤瘡是常見的皮膚狀況，是由皮膚下面的毛囊堵塞造成的。油脂和死亡的皮膚細胞堵住毛孔，可爆發皮膚病灶（通常稱為粉刺或青春痘），爆發最常見於面部，但也可出現在背部、胸部和肩部。大多數人的痤瘡通常會在三十多歲之前消失，但有些人到四十多歲和五十多歲時仍然還有這一皮膚問題。

痤瘡屬於一種毛囊皮脂發炎的疾病，當毛囊開口過度角質化，加上皮脂腺分泌旺盛，就容易導致過多的皮脂堆積在毛孔，若又伴隨細菌大量繁殖，就會促使毛囊發炎並形成痤瘡。痤瘡分為粉刺型痤瘡(Comedones)、丘疹型(Papules)、膿皰型(Pustules)、結節型(Nodules)和囊腫型(Cyst Acne)五大種類，任何種族和年齡的人都可患上痤瘡，但最常見於青少年和青年人。青少年期出現的痤瘡更常見於男性，而成年後繼續出現痤瘡的情況則更常見於女性。

唯一獲美國FDA批準CUTERA的AviClear專有技術，提供安全有效的痤瘡鐳射治療，用於治療輕度、中度和嚴重的痤瘡患者，針對這種慢性皮膚病提供一種更安全、更簡單、更有效的解決方案，助病患消除困擾並恢復光彩。

AviClear採用創新的1726納米波長設計，強度更低、頻率更高，通過選擇性地針對皮脂腺並進行下調，以減少活躍的痤瘡，安全有效地從源頭上治療痤瘡。人性化的設計考慮到病患的舒適度，採用AviCool接觸冷卻技術，可以獲得最佳和安全的治療體驗。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供PRP美容膚、Profound魔方電波美容除皺外，尚有脫毛、除斑、太陽斑（雀斑）、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大、青春痘/粉刺治療及去疤痕等。此外，該診所還提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。