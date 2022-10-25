美國紐約華人總商會首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽。

美國紐約華人 總商會(Chinese Business Association of New York)訂於10月28日，在長島 西奈山威勒高爾夫俱樂部舉行首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽及賽後晚宴，在後疫情時代，提供紐約華商們一個聯誼交流的盛會，很快得到各屇熱烈響應，贊助報名額滿，會長徐家鵬表示部分款項將作為慈善基金，為日後社區慈善活動之用。

該會是首次舉辦聯誼賽事，比賽採十八洞賽程，故僅開放十八位贊助商的報名，同時以該會會員參與為優先考量，贊助報名早已額滿，贊助籌款金額已超過五萬美元。該日比賽結束後的晚間，將在該俱樂部的聯誼廳舉辦比賽頒獎典禮及會員交流餐會活動，增加會員間彼此的商機互動。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，該會自1990年成立32年以來，一直秉持著團結華商、群策群力、發展經濟、共保權益的商會創會四大宗旨，努力推動並積極參與美國主流社會和華人社區各種政治、經濟、文化、慈善等相關活動，得到了美國各級政府的表彰和重視，成為了最具代表性及影響力的商業團體之一。此次舉辦首屇華商杯高爾夫球聯誼賽，旨在增強促進會員間的聯誼互動，以及回饋社區、拋磚引玉、捐贈慈善機構。同時也要感謝此次活動的籌備委員會理事馬志維、劉志堅、張敦興、魏羽軒、阮健華的努力付出、日夜辛勞，使得此次活動籌備工作圓滿成功；希望活動可以愈辦愈好，為華裔 增加一個交流的平台。

雖然紐約華人總商會第一次舉辦此次聯誼比賽，卻得到了會員間的全力配合及支持，主辦方再次向此次贊助比賽和貢獻愛心的贊助商們，表示最誠摯的敬意和最崇高的謝意，並期待下屇及未來的華商杯高爾夫聯誼賽活動更上一層樓，愈辦愈好。