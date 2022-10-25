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10/25-11/7看影片抽大獎 富足退休第4堂課

紐約訊
MassMutual萬通互惠理財資深業務總經理Lily Ku谷林麗，講解第4堂的課內容（陳婉菱/攝影）。
MassMutual萬通互惠理財資深業務總經理Lily Ku谷林麗，講解第4堂的課內容（陳婉菱/攝影）。

很多華人朋友不太瞭解公司退休計畫401(k)，甚至因為覺得十分複雜而不敢前去瞭解，又或是沒能充分利用雇主提供的退休福利。世界日報推出富足退休第4堂課，希望可以給予觀眾更多「公司退休計劃需知訊息」。另外，在10月25日至11月7日期間看影片，還可以參加抽獎！

富足退休第四堂課講座，邀請MassMutual萬通互惠理財資深業務總經理Lily Ku谷林麗，請她講解「該存多少401(k)？何時考慮用401(K) Rollover/Conversion？」。

Lily在課堂上分享：什麼是401(k)、401(k)與403(b)的分別、401(k)在稅務上的三大優勢。另外，我們每年該如何決定存多少錢在401(k)，以及在2022年存款的上限或追加額度。除此之外，她還分享了什麼時候領取401(k)較為恰當和提款須知，以及在59歲半前取出401(k)是否會被罰款等細節。

觀眾有興趣瞭解詳情，可以搜尋文章下方的影片連結或掃描二維碼，前去觀賞。看影片可抽大獎好禮，民眾只要看完影片後點選問卷連結，輕鬆回答兩道題目，即可擁有機會抽大獎。

第4堂課抽獎時間從10月25日起至11月7日止，活動將抽出amazon電子禮卡、電動水牙線、烤箱及氣炸鍋等好禮，歡迎民眾觀看影片內容並參加抽獎，中獎機會高，請把握機會！影片連結：https://bit.ly/2022Lesson4a。

掃描二維碼觀看影片
掃描二維碼觀看影片

401(k) 退休 華人

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