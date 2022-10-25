盧志豪腦神經內科醫師 淺談假性面癱成因

執業於法拉盛地區的腦神經內科盧志豪醫師。

位於法拉盛 王子街富頓一號大樓(One Fulton Square)內的「盧志豪腦神經內科」(Jyh-Haur Lu, M.D)，專精各種腦中風 癲癇、肢體麻痺、帕金森氏症和面癱等由腦神經問題所引起的病變，歡迎前往洽詢問診。

在盧醫師看診的臨床實務中，常遇見年輕病患早上起床後突然發覺面部半邊失去知覺，臉半側下垂且無法做閉眼或微笑等動作，甚至有不自覺流口水現象。患者誤以為是輕微中風，立即前往盧醫師診所就醫，經檢查後診斷為：因長期操勞、抵抗力下降、感染病毒所造成的假性面癱。

這類假性面癱（大多為貝爾氏麻痺，Bell's Palsy）患者通常無法控制面部一側的肌肉 ，因此導致該側面部下垂且無法閉眼。此時應防止眼睛因無法閉眼而乾燥，造成角膜損壞、視力受損。假性面癱可發生在任何年齡段，具體病因目前尚不清楚，但一般認為是發病部位肌肉神經腫脹發炎所造成，部分有病毒感染的病人也會出現面癱的症狀。通常，假性面癱「臉歪嘴斜」的症狀，在治療後的幾星期至三個月內會慢慢復原，大多可以回到發病前原狀。

假性面癱成因目前沒有確切答案，但通常都與病毒感染相關，例如流感、上呼吸道感染、風疹等。面癱患者的臉部肌肉神經會發炎腫脹，患者的淚腺、腮腺、味蕾的神經以及牽動中耳細小聽骨的肌肉也會受影響。有心血疾病病史的人面對面癱的發生，應從中風方面思考。盧醫師表示，有面癱突發狀況，如能在最短時間之內就醫服藥，救治的成功率與有效率就更高。

來自台灣的盧志豪醫師畢業於長島石溪大學醫學院，曾擔任布朗士蒙特菲爾(Montefiore)醫院、上州退伍軍人醫院(VA)、紐約醫院皇后醫療中心(NYHQ)的主治醫師，積極參與社區義工性的義診或演講服務。盧志豪於法拉盛開診十多年來，耐心、詳盡地向病患解說病況及檢查結果，屢獲來診病患的好評及尊敬。

盧志豪腦神經內科診所地址：39-16 Prince St., Ste#254, Flushing, NY 11354（富頓一號廣場254室），門診電話：646-409-4402、718-888-9870。