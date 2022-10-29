我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

仁德醫生談長者秋冬健康　注意預防三大類疾病

工商記者衛伯承／紐約訊
紐約仁德醫生集團老人專科醫生艾怡(Ngai Yi, MD)
紐約仁德醫生集團老人專科醫生艾怡(Ngai Yi, MD)

秋冬季節對於長者來說是各類疾病的高發季節，紐約仁德醫生提醒各位長者，注意預防呼吸道、心血管及心理疾病。

紐約仁德醫生集團老人專科醫生艾怡(Ngai Yi, MD)指出，流感及普通感冒等呼吸道疾病，都是長者在秋冬季節的常見疾病。對於長者，特別是有慢性病的長者來說，若罹患上述呼吸道疾病而不及時治療，便很容易誘發許多危及生命的併發症，如肺炎、哮喘、慢性支氣管炎等。因此，長者應及時接種當季的流感疫苗，並保證均衡飲食和適當鍛煉，提高免疫力。

秋冬還是長者心血管疾病的高發季節。在氣溫降低時，人體血管受寒冷刺激後收縮，血液循環受阻，可能導致血壓升高、血栓、中風、心肌梗塞等一系列心血管疾病。艾怡醫生表示，長者首先要做好防寒保暖，室內暖氣要足，外出時穿好禦寒衣物。如果長者有晨練的習慣，可以將時間推遲到八點以後，確保鍛煉時溫度適宜。此外，長者也要做好高血壓、糖尿病、冠心病等慢性病的控制與管理。病患要定期複診，便於醫生監控病情，並且一定要遵照醫囑服藥，不能自行停藥或更換藥物。

艾怡醫生還表示，新冠疫情之後，不少年長者出於對疫情和治安的憂慮長期待在家裡，並從社交媒體接收過多負面信息，出現了不同程度的焦慮和抑鬱。隨著秋冬到來，黑夜時間增加，長者容易睡眠紊亂，可能會導致心理狀態的惡化。艾怡醫生建議，長者應保持規律的作息和社交活動，加強與親友的聯繫，如果發現有心理疾病的跡象千萬不要避諱就醫，應該要及時尋求心理疏導或藥物治療。

艾怡醫生持有老人專科和家庭全科特考文憑，在法拉盛執業已近二十年。診所地址：法拉盛41路(41st Rd)13338號C03室，查詢預約電話：718-359-8829。

流感疫苗 高血壓 法拉盛

上一則

象印與 HELLO KITTY 讓廚房檯面滿載溫馨

下一則

陳敏麗西醫美容診所新址擴充

延伸閱讀

法拉盛街頭企圖性侵一女 警通緝亞裔男嫌

法拉盛街頭企圖性侵一女 警通緝亞裔男嫌
新進州警唯一亞裔 王撼不輕言放棄

新進州警唯一亞裔 王撼不輕言放棄
喂台灣萬聖節慈善趴 10/29服裝賽同樂

喂台灣萬聖節慈善趴 10/29服裝賽同樂
跨宗教團結 法拉盛步行反仇恨歧視

跨宗教團結 法拉盛步行反仇恨歧視
紐約初創公司將推出元宇宙版電商平台FlushingMart

紐約初創公司將推出元宇宙版電商平台FlushingMart

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認