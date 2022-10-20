航班時刻管理專家馬琳談應對美國航空業人員短缺危機

航班時刻管理專家馬琳

根據美國聯邦航空管理局(FAA)的資料，美國上空平均每天有四萬五千次班機搭載著二百九十萬旅客飛行。航空業更是每年為美國貢獻5.2%的GDP。可它近四十年來卻面臨重大人員短缺。雖然FAA稱其招聘目標和交通量匹配，但隨著新技術和業務的增長，就空中管制員而言，較十年前就少了一千多人。今年八月， FAA就被迫因人員短缺減少紐約地區三大機場 的航班班次以保障運營安全。當月，美國日平均取消航班670架次，延誤6200架次，分別是以往的三倍多和兩倍。

導致人員短缺的原因有多重，包括訓練時間長、工作地點隨機和工作強度大和主副機場航班分流不合理等。馬琳女士就職於上海機場有限公司，多年來致力於航空業務，深入研究航班航線 優化、科學配置資源和市場定位以及時刻次級市場配置。她認為，經過她對美國航班時刻次級市場的研究和在中國相應市場的研究和從業經驗，她有信心能通過重新分配機制結合拍賣 轉讓等形式讓美國的航班時刻流動性大大提升。如果能夠推動FAA尋求理髮授權，那將對美國三級等機場的時刻協調管理提供巨大幫助，尤其分流主要機場的貨運壓力，不僅讓時刻次級市場化調節更靈活、迎合市場需求，更能合理分流航班密度，降低主流機場交通量壓力以達到減輕部分機場人員短缺導致的運營安全隱患。

她在疫情 期間和團隊持續跟蹤上海兩大機場的運營情況並對後疫情時代航空業，尤其是貨運方面的發展模式進行了研判。她認為隨著後疫情時代來臨，航空業的國際貨運將先於客運復蘇。她的觀察也得到了國際航協(IATA)預判的支持。即使國際客運限制將短期持續，也不會影響跨境電商 、專線物流、冷鏈生鮮等新興業務的快速發展。她認為自己對中國國際航空物流和對美國航空貨運的深入瞭解能夠進一步促進中美航空貨運市場的業務，拓寬中美貨運航線和網路佈局。她這樣的人才也是FAA急需的。在FAA對外公開徵聘的專家崗位中，外事專業佔據了急聘的前五。相信馬琳女士一定能在她熱愛的航空業發光發熱！