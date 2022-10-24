紐約初創公司將推出元宇宙版電商平台FlushingMart

新創公司MIZBC INC.，將於2023年推出3D全浸入式電商平台FlushingMart。

位於紐約市法拉盛 區的新創公司MIZBC INC.，近日對外發布商業計劃，將於2023年推出3D全浸入式電商 平台——FlushingMart。

根據MIZBC公司商業計劃書中所公佈的產品路線圖，FlushingMart將分三個版本形態：文字圖片版、2D高真遊戲版、3D浸入式元宇宙 版。據悉，MIZBC將自身定位為人文科技公司，通過商業創新手段將科技應用推廣於社區生活。

公司負責人Michael HJ MI透露，FlushingMart的內核是開放性即時零售平台(An open platform of instant-need-delivery)，主要通過聚合法拉盛地區眾多提供亞洲商品的零售商，然後向全紐約市消費者提供下單後60分鐘內配送到家的服務。

即時零售即以「即時配送」為動力，提供高時效性的零售到家業務，高度滿足消費者便利化、即時性需求的零售型業態和消費新模式。世界範圍內，各大互聯網平台也已相繼進行電商佈局，進行著電商的時效競爭。目前在紐約地區，即時零售分為兩大類別，第一類為開放平台型，以Instacart和Uber Eats為代表；第二類為自營倉儲型，以Gopuff和Amazon Fresh為代表。

公開資料顯示，Michael HJ MI是一位出生於中國的華裔，也是一名連續創業者，曾先後在大陸、香港、新加坡等地創業，並都成功實現經營目標。MIZBC公司已吸引到外賣平台ChowBus紐約地區前高級經理加盟，並計劃在未來三年內投入不少於1.5億的美元，用以運營和升級FlushingMart平台。