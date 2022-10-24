紐約初創公司將推出元宇宙版電商平台FlushingMart
位於紐約市法拉盛區的新創公司MIZBC INC.，近日對外發布商業計劃，將於2023年推出3D全浸入式電商平台——FlushingMart。
根據MIZBC公司商業計劃書中所公佈的產品路線圖，FlushingMart將分三個版本形態：文字圖片版、2D高真遊戲版、3D浸入式元宇宙版。據悉，MIZBC將自身定位為人文科技公司，通過商業創新手段將科技應用推廣於社區生活。
公司負責人Michael HJ MI透露，FlushingMart的內核是開放性即時零售平台(An open platform of instant-need-delivery)，主要通過聚合法拉盛地區眾多提供亞洲商品的零售商，然後向全紐約市消費者提供下單後60分鐘內配送到家的服務。
即時零售即以「即時配送」為動力，提供高時效性的零售到家業務，高度滿足消費者便利化、即時性需求的零售型業態和消費新模式。世界範圍內，各大互聯網平台也已相繼進行電商佈局，進行著電商的時效競爭。目前在紐約地區，即時零售分為兩大類別，第一類為開放平台型，以Instacart和Uber Eats為代表；第二類為自營倉儲型，以Gopuff和Amazon Fresh為代表。
公開資料顯示，Michael HJ MI是一位出生於中國的華裔，也是一名連續創業者，曾先後在大陸、香港、新加坡等地創業，並都成功實現經營目標。MIZBC公司已吸引到外賣平台ChowBus紐約地區前高級經理加盟，並計劃在未來三年內投入不少於1.5億的美元，用以運營和升級FlushingMart平台。
通過分析全球近兩年商業和科技領域中的新聞和資訊，FlushingMart平台是世界範圍第一個將即時零售商業模式和元宇宙技術相結合的社區服務項目，這意味著FlushingMart元宇宙版在2023年落地後，將使法拉盛地區的整體商業生態在人類歷史中，搶先一步邁入虛實結合的元宇宙環境。
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