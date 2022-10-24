北美格力商用空調總部分享空調維護科普知識

格力最新自我超越的第二代新品——KINGHOME。

北美格力商用空調總部，在一如既往的產品過硬和性能優質的基礎上，持續提供一流的售後和技術服務。經過長期認真和腳踏實地的努力，格力在市場上得到了強烈的認同，很多紐約地區已開始銷售格力至尊VRF多連線（GMV）和格力最新自我超越的第二代新品——KINGHOME。在北美格力商用空調總部與紐約州能源局、紐約市電力局的共同推廣下，大眾市民已經開始接受在這歷史性的減排目標中，能源局制定和提供的熱泵空調節能政策福利 。住家、小型商業和發展商，都已經享受到政府專案的節能補貼福利。

為了讓更多市民享受到政府提供的節能補貼計畫，格力不僅致力於做到物美價廉和多樣產品的選擇，且提供優質的後期維修和售後服務。這樣不僅能讓市民體會到分體式空調帶來的能源節省，也可以保障市民免於機器故障的後顧之憂。

北美格力商用空調總部，近期解決並安撫了很多因其他公司不當安裝所造成的損失和糾紛，現在就給大家分享幾個安裝要素。

因經濟體制的差異和各個行業的管控，美國空調行業分為銷售代理商和零售安裝商。銷售代理商負責地區和地域的批發及專案銷售，不參與實質安裝工作，只負責和提供培訓、宣傳產品、推廣產品用途知識，同時與零售安裝商合力，為產品的售後服務提供技術分析和支援。零售安裝商在向大眾銷售空調的同時，提供安裝服務和安裝後的空調檢測 工作。銷售代理商和空調零售安裝商，兩者在市場上各司其職。

當消費者購買空調時，採購管道通常為空調零售安裝商，或以安裝師傅為主。購買空調的消費者，請按照以下要求來保障自己的權益：

1. 請消費者保管好購買時候的收據，收據上必須要有空調零售安裝商的公司名稱、地址、聯繫電話、準確的購買日期。

2. 廠家所提供的配件是根據空調零售安裝商所提供的收據日期來做決定的。在使用者需要配件的時候，空調零售安裝商會先查詢和核實客戶的購買記錄、工程地點、安裝機型以及數量。空調零售安裝商是市場環節與客戶之間的第一層關係。

3. 客戶在購買空調時，需要確保零售安裝商提供安裝保修期，通常為期一年，自完成安裝日開始算起；這一條款應明確列在購買收據上。在這一年中，不論空調是性能、安裝、配件或是其他問題，安裝保修期將是客戶的保護傘。在安裝保修期間，全部費用由空調零售安裝商全程負責。所需要的配件，由安裝商直接和銷售商交涉，客戶只需要根據收據，聯繫空調銷售安裝商即可。

4. 格力至尊VRF和KINGHOME新款分體機，每一款空調都會在零件保修期有效時間內提供免費零件；零件保修期以採購期的收據為準。在第一年的安裝保修期內如需要零件，如上述，由空調銷售安裝商負責和銷售商對接，零件和勞工 均為免費。如超過一年後再需要零件，零件保修期仍然有效，零件將免費，客戶只需支付更換零件所涉及到的勞工費用給安裝師傅。如果是格力商用至尊GMV產品線和KINGHOME品牌分體空調，北美格力商用總部將代表工廠免費提供在保養期內的配件，如已超出保養期，將會收取配件費用；免費配件的提供是按照空調銷售安裝商給予客戶的收據日期為準。

5. 當空調銷售安裝商提供的一年安裝維修期過期後，任何診斷、維修的勞工費用，將由消費者負責。

6. 在安裝維修期內，如果消費者因各種原因需要更換原安裝商，進行空調的任何檢測等工作，新僱傭安裝商的所有費用，由消費者自行承擔。

以上科普知識是消費者在購買空調和預定安裝時需要特別注意的事項！空調的總體性價並不僅僅是第一次購買時的價格，還包含日後的維護。空調是我們在現代生活中應付氣候變化所必不可少的家電，消費者有任何問題，請第一時間拿出收據，聯繫您的空調銷售安裝商。

公司品牌的責任心和工程技術人員的知識，是維護客戶權益的堅實後盾。希望通過這些科普，可以幫助您解決或預防今後空調使用會遇到的問題，讓您真正做到一勞永逸。北美格力公司地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366，服務專線：718-969-6888、718-969-7888，公司網址：www.gree-america.com。