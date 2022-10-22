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脊椎專科梁庭謙解答常見背痛問題

工商記者黃元苓／紐約訊
脊椎健康影響正常生活，脊椎專科梁庭謙治療背痛等病症，患者無需吃藥開刀，希望患者不要諱疾忌醫。
脊椎健康影響正常生活，脊椎專科梁庭謙治療背痛等病症，患者無需吃藥開刀，希望患者不要諱疾忌醫。

法拉盛脊椎專科醫師梁庭謙說，不少人只有感覺背痛或頸痛時，才會尋求脊椎治療師解決痛苦，殊不知脊椎治療師對於其他症狀也非常專業。脊椎治療是一項有效解決和治療肌肉骨骼病變的保健系統，維持脊椎的健康很重要，就像民眾定期找牙醫師檢查蛀牙一樣，脊椎同樣需要長期的呵護與關注。

梁庭謙醫師持有紐約州脊椎矯正專科特考文憑，他解釋，脊椎關節病變可能是因為車禍、持續受壓、長時間不良姿勢而受傷，患者也可能會因為脊椎附近的肌肉或關節受傷而喪失行動力，此時脊椎治療師會以「矯正」的方式來幫助患者恢復關節的行動力。

針對常見的背痛問題，梁庭謙醫師整理出以下問答要點：首先，為何會有持續性背痛？梁醫師表示，這是因為關節狀況不穩定而造成的。當關節或韌帶扭傷，癒合過程中便會產生疤痕組織，較沒彈性且容易斷裂，這些受傷的部位會讓深層肌肉永久性脆弱，且不會因為痛感消失而完全恢復。由於肌肉變脆弱，體內的神經就沒有辦法送出恰當的信號給大腦，以保護關節與韌帶。

第二，要如何才能中止背痛復發？梁醫師答稱，有許多不同的療法可以辦得到。根據研究報告，脊椎矯正師以結合脊椎矯正與運動的方式來治療急慢性背痛，這是最有效的療法。如果只是依賴止痛藥及休息，而不針對根源來對症下藥，即使疼痛因休息而暫且消失，也會因為潛在問題而復發。

至於第三項常見的有關背痛的問題是：若疼痛幾天後消失，是否就表示沒問題了？不，梁醫師答：背痛的自然過程是每一次背痛之後幾乎還會有下一次，這種狀況通常會愈演愈烈、愈來愈頻繁，而且每一次都會持續愈來愈久，甚至疼痛持續不消失。背痛的最大風險是同樣的疼痛症狀，以及經常性發作在同一個受傷部位，因而引起椎間盤突出。

梁醫師擅長結合脊椎矯正、肌肉治療、激光治療、超音波、牽引以及復位治療，來輔助患者恢復脊椎健康。想知道更多脊椎治療師對於背痛所提出的專家級建議，包括椎間盤突出、坐骨神經痛以及反射痛，歡迎預約梁庭謙醫師，診所接受大多數保險。電話：718-359-0330，地址： 41-61 Kissena Blvd., Suite 22, Flushing, NY 11355，網址： www.nytowerchiro.com。

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