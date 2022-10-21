我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

長青樹痛症中西療法全方位緩解疼痛

工商記者廖學錕／紐約訊
長青樹痛症診所擁有強大的醫療團隊，可以提供全面的治療。
長青樹痛症診所擁有強大的醫療團隊，可以提供全面的治療。

位於貝賽的「長青樹痛症診所」，以優質的服務提供全方位痛症減緩治療，並對沒有保險的人提供特別優惠。該診所有說華語的助理，可提供交通事故、意外事件相關的諮詢，醫師們以優質的醫學診斷和檢查、全力以赴的治療為您服務。

長青樹痛症中心表示，許多人常受疼痛折磨，包括運動後受損的足踝扭傷、肌肉拉傷、肩關節脫位、腰背扭傷等。在肌肉、骨骼及關節長期累積不上之下，即造成了頸椎、腰椎間盤突出和受傷，還可能導致膝蓋、肩膀、腳踝、關節等的疼痛。該診所會依疼痛的狀況給予物理治療、運動治療、痛症治療、手法治療、中醫治療（針灸+中藥）、按摩治療等。

物理治療是透過物理媒介和原理，例如利用電能、水力、冷凍、熱能、光波、磁力、運動等，配合應用生理、心理、病理和解剖科學，起到治療病患、提昇身體活動能耐、改善及加強生活或工作能力的效果。

運動治療是指物理治療師利用自然生理的原理，帶動患者的肢體產生適度的動作或姿勢，從而達到伸展關節組織、強化肌肉收縮、增進動作協調、減輕水腫疼痛、降低肌肉痙攣等目的。

痛症治療是將中、西醫方法結合起來，應用於治療和緩解身體疼痛。手法治療包括不同的手法，如關節舒整、牽拉及放鬆手法等，可以協助患者鬆弛緊張的肌肉、改善關節的活動障礙、減輕痛楚、恢復患者正常活動……

針灸治療是透過針具在特定的位置刺激神經系統，達到鎮痛及放鬆肌肉和關節附近組織的作用，可以增加活動及恢復功能；輔以中藥熱敷，可以減輕疼痛。

按摩治療是根據臟腑經脈氣血等，以柔和、輕按之勁，改善經脈氣血、調整臟腑功能，從而達到治療的目的。

長青樹痛症中心收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。

關節 肌肉 保險

上一則

曼哈頓下城地鐵站男子遭「忍者劍鞘」擊頭

下一則

紐約客談／州府提高補貼犯罪受害者 本末倒置

延伸閱讀

按摩椅愈大力愈舒服？ 小心肌肉發炎、中風

按摩椅愈大力愈舒服？ 小心肌肉發炎、中風
貴和中醫精擅疑難病症針灸中藥緩解焦慮神經症

貴和中醫精擅疑難病症針灸中藥緩解焦慮神經症
避免肌少症、「雞」小症 銀髮族要鍛鍊

避免肌少症、「雞」小症 銀髮族要鍛鍊
永發針灸理療中心痛症權威

永發針灸理療中心痛症權威
心臟衰竭復健關鍵期 「離心運動」強化心肺

心臟衰竭復健關鍵期 「離心運動」強化心肺

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
紐約市教育局成立的公校預算特別工作組，計畫大力減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生。(記者張心／攝影)

紐約市擬大減特殊高中經費 公校預算將偏重遊民家庭學生

2022-10-16 07:23

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭