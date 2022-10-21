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美中經濟報告2022年第三季更新國泰銀行側重時事 解析美中關係及經濟影響

工商記者鍾淑美／紐約訊

國泰銀行今日發佈《國泰銀行 | 加州大學洛杉磯分校安德森預測中心美中經濟報告2022年第三季更新》，此報告著重闡述了國際貿易發展及趨勢、全球供應鏈、美國的區域經濟表現、中國經濟放緩會如何阻礙美國經濟增長等。

預測中心總監兼資深經濟學家Jerry Nickelsburg及經濟學家俞偉雄為該報告作者，他們認為美國經濟正在擴張，不過2022年上半年的擴展速度較為緩慢。中國的房地產危機和針對新冠疫情實施的清零政策是其當下經濟問題的核心，不過儘管如此，中國仍是目前世界上最大的製造國與出口國。

Nickelsburg表示：「美中脫鉤主要發生在科技行業，其次是金融業，貿易方面則十分緩慢。兩國關係仍意義重大，在未來幾年內應該不太會發生意料之外的地緣政治事件。」

國泰銀行總裁及首席執行長劉昌明表示：「2022年是我們與加州大學洛杉磯分校安德森預測中心合作的第五個年頭，由數據主導的經濟預測能有助瞭解經濟的發展和趨勢。」

此報告的英文、繁體中文及簡體中文版，可以在國泰銀行或安德森預測中心的網站下載，網址分別為：https://www.cathaybank.com/zh-hant/about-us/insights-by-cathay/us-china-2022-fall-report-update，以及：https://www.anderson.ucla.edu/about/centers/ucla-anderson-forecast/projects-and-partnerships/cathay-bank/2022-us-china-fall-economic-update。

加州大學洛杉磯分校安德森預測中心是加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的一個學術中心，為美國、加州及當地地區提供獨立的經濟展望研究。該預測中心對與當前事件相關的主題進行研究，為商業、學術界及政府的決策者提供洞察分析。安德森預測中心是美國第一家預測2001年經濟衰退的主要經濟預測機構。2020年3月，它率先宣布由新冠疫情引起的經濟衰退已經開始發生。

國泰銀行為國泰萬通金控（那斯達克：CATY）的子公司，在美國九個州提供廣泛的金融服務，並在香港設有分行，同時在北京、上海及台北設有代表處。國泰銀行在2022年迎來其鑽石禧年紀念，走過60載再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越。請瀏覽：cathaybank.com，獲取更多訊息，美國聯邦存款保險公司(FDIC)保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。

加州大學 洛杉磯 疫情

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