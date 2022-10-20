美國國稅局在國際意識週期間協力打擊慈善欺詐

美國國稅局 宣佈，在10月17日至21日的慈善欺詐意識週期間，繼續支持國際勢力共同打擊欺詐犯罪。

國稅局一直以來積極參與這項致力於打擊針對慈善機構、企業和個人的欺詐行為。專家表示，網絡犯罪正在增加，包括對慈善機構、其支持者和受益人的攻擊。世界各地的慈善組織、監管者、機構、執法部門和其他非營利的利益相關者協同努力，以提高對影響慈善機構的欺詐和網絡犯罪的認識。

除了針對慈善機構的網絡犯罪外，創建虛假慈善機構的犯罪分子也是一個問題。虛假慈善機構是國稅局2022年「骯髒十二條騙術」稅務騙局的一部分。如上所述，納稅人應使用IRS .gov上的免稅組織搜索工具，驗證合法且合格的慈善機構。

來自慈善機構、非政府組織和非營利機構的受託人、工作人員和志願者，代表非營利組織利益的機構會計師、審計師和非營利組織的專家顧問，致力於保護非營利組織的監管者、執法官員和決策者。請訪問欺詐諮詢小組網站：https://www.fraudadvisorypanel.org/charity-fraud/get-involved/，瞭解有關慈善欺詐意識週以及如何參與的更多信息。