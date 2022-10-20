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仁德醫生談長者秋冬健康注意預防三大類疾病

工商記者衛伯承／紐約訊
紐約仁德醫生集團老人專科醫生艾怡(Ngai Yi, MD)。
紐約仁德醫生集團老人專科醫生艾怡(Ngai Yi, MD)。

秋冬季節對於長者來說是各類疾病的高發季節，紐約仁德醫生提醒各位長者，注意預防呼吸道、心血管及心理疾病。

紐約仁德醫生集團老人專科醫生艾怡(Ngai Yi, MD)指出，流感及普通感冒等呼吸道疾病，都是長者在秋冬季節的常見疾病。對於長者，特別是有慢性病的長者來說，若罹患上述呼吸道疾病而不及時治療，便很容易誘發許多危及生命的併發症，如肺炎、哮喘、慢性支氣管炎等。因此，長者應及時接種當季的流感疫苗，並保證均衡飲食和適當鍛煉，提高免疫力。

秋冬還是長者心血管疾病的高發季節。在氣溫降低時，人體血管受寒冷刺激後收縮，血液循環受阻，可能導致血壓升高、血栓、中風、心肌梗塞等一系列心血管疾病。艾怡醫生表示，長者首先要做好防寒保暖，室內暖氣要足，外出時穿好禦寒衣物。如果長者有晨練的習慣，可以將時間推遲到八點以後，確保鍛煉時溫度適宜。此外，長者也要做好高血壓、糖尿病、冠心病等慢性病的控制與管理。病患要定期複診，便於醫生監控病情，並且一定要遵照醫囑服藥，不能自行停藥或更換藥物。

艾怡醫生還表示，新冠疫情之後，不少年長者出於對疫情和治安的憂慮長期待在家裡，並從社交媒體接收過多負面信息，出現了不同程度的焦慮和抑鬱。隨著秋冬到來，黑夜時間增加，長者容易睡眠紊亂，可能會導致心理狀態的惡化。艾怡醫生建議，長者應保持規律的作息和社交活動，加強與親友的聯繫，如果發現有心理疾病的跡象千萬不要避諱就醫，應該要及時尋求心理疏導或藥物治療。

艾怡醫生持有老人專科和家庭全科特考文憑，在法拉盛執業已近二十年。診所地址：法拉盛41路(41st Rd)13338號C03室，查詢預約電話：718-359-8829。

流感疫苗 高血壓 法拉盛

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