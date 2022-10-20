Shiseido資生堂150週年露·美妝精品即日起天天抽獎同慶

ULTIMUNE皇牌免疫力精華是SHISEIDO資生堂150週年「From life comes beauty讓生命資生美」全球慶祝企畫的限定產品，由內而外釋放源自生命之美，現在購買即可馬上參加Shiseido資生堂150周年大抽獎。

法拉盛 資生堂Shiseido特約門市——露·美妝精品，為慶祝Shiseido資生堂150週年紀念，即日起舉辦天天抽獎活動；凡購滿$50，即可參加抽獎，百分之百中獎。獎項包括原裝的男腰子精華（價值$71）、旅行套裝（價值$100）、中樣抗皺緊致面霜、原裝口紅、中樣營養水、高級美容Facial護理（價值$150）、普通美容護膚（價值$60）等，歡迎僑胞把握千截難逢的機會！

自1872年於銀座街頭創立至今，資生堂已成長為享譽全球的日系護膚代表，業務遍及全球88個國家和地區。2022年，值此創立150周年之際，資生堂以「萬美資生」為主題，啟幕150周年品牌慶典活動。該活動旨在向全球傳達資生堂一貫秉持的「From life comes beauty」這一理念，以及其對美與生命兩者的持續追求，與此同時，資生堂在全球範圍內推出三款基於生命科學自主研究的限量產品。

露·美妝精品負責人、資生堂資深美容（妝）師Susan，特別推薦ULTIMUNE皇牌免疫力 精華給紐約的顧客。ULTIMUNE皇牌免疫力精華於全球榮獲224個美容獎項，源自突破性The Lifeblood科研成果，採用ImuGenerationRED Technology專利紅脈免疫再生科技，配合珍貴靈芝精華、洛神花精華及萃取自日本 長野縣的十藥精華，激活肌底微循環、高效提升肌膚免疫力、促進膠原新生達1.38倍、提升肌膚彈性，只需3天，肌膚即可重現水潤、柔滑、光澤。

慶祝活動還包括11/7週一和12/22週四的免費教學課程：「如何在冬季保養皮膚」，並有額外禮物贈送；資生堂高級美容顧問親臨現場指導，參加資格需為露資生堂的會員和當日消費滿$200的顧客，獎品數量有限，先到先得。