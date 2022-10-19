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美國紐約華人總商會首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽

工商記者高傑文／紐約訊

美國紐約華人總商會(Chinese Business Association of New York)訂於十月二十八日在長島西奈山威勒高爾夫俱樂部舉行首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽，及賽後晚宴，在後疫情時代提供紐約華商們一個聯誼交流的盛會，很快就得到各屇熱烈響應，贊助報名額滿，會長徐家鵬表示部分款項將做為慈善基金為日後社區慈善活動之用。

該會是首次舉辦聯誼賽事，比賽採十八洞賽程，故僅開放十八位贊助商的報名，同時以該會會員參與為優先考量，贊助報名早已額滿，贊助籌款金額已超過五萬美元，該會表示部分款項將做為慈善基金以為日後慈善活動之用。該日比賽結束後晚間將在該俱樂部聯誼廳舉辦比賽頒獎典禮及會員交流餐會活動，增加會員間彼此商機互動。  

美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，該會自一九九零年成立三十二年以來一直秉持著團結華商、群策群力、發展經濟、共保權益的商會創會四大宗旨努力推動，積極參與美國主流社會和華人社區各種政治、經濟、文化、和慈善等相關活動，得到了美國各級政府的表彰和重視並成為了最具代表性及影響力的商業團體之一，此次舉辦首屇華商杯高爾夫球聯誼賽，旨在增強促進會員間的聯誼互動以及回饋社區，拋磚引玉，捐贈慈善機構。同時感謝此次活動籌備委員會理事馬志維、劉志堅、張敦興、魏羽軒、阮健華的努力付出日夜辛勞，使得此次活動籌備工作圓滿成功。第年是第一?，希望愈辦愈好，為華裔增加一個交流的平台。

雖然紐約華人總商會第一次舉辦此次聯誼比賽，卻得到了會員間的全力配合及支持，主辦方再次向此次贊助比賽和貢獻愛心的贊助商們表示最誠摯的敬意和最崇高的謝意，並期待下屇及未來華商杯高爾夫聯誼賽的活動更上層樓，愈辦愈好。

首屆華商杯贊助商包括康州金神大賭場Mohegan Sun，美國華裔小姐選美會Miss Chinese Beauty Pageant，Cataleya Consulting，美國紐約華人總商會會長及理事們旗下的企業：Century Development Group世紀集團，United Construction and Development Group，ZD Jasper Realty，Times Buildings PC，Ampiera Group， Oakmont Insurance LLC，BCG Glass Industry, JLS Group Construction，FBL Development, NookSpace，Good Choice Trading 168 Inc 萬裡建材，Builders Construction，MY Architect PC，Structure Enterprise Inc，Cherico King Architect PC，Dr Wine Group，Crowdfunz Holding LLC，Lin Pan Realty Group等等。

華人 華裔 長島

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