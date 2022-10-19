貴和中醫精擅疑難病症針灸中藥緩解焦慮神經症

貴和中醫崔述貴教授治療焦慮症，主張依症施治、身心兼顧的調養原則，不僅能夠起到治病的效果，還能達到滋補身心的作用。

貴和中醫有著53餘年的臨床經驗，擅長中醫針灸、中藥合併的治療方式，其針刺手法獨特、中藥配方精湛。另有崔鵬中醫師，有著16年臨床經驗，持有紐約州針灸執照、針灸中藥特考文憑。疫情 間，許多人對環境安全及未來生活感到焦慮，該診所對於焦慮性神經症有不錯的治療心得，經多年臨床實驗證明，如果堅持治療可有大幅度改善。

焦慮神經症是廣泛和持續性焦慮或反復發作的、以驚恐不安為主要特徵的神經性障礙，常伴有頭暈、胸悶、心悸、呼吸急促、口乾尿頻、尿急、出汗、震顫等植物神經症狀和運動性緊張。這些焦慮情緒並非由外界威脅和危險引起，驚恐不安常與現實環境不相稱，臨床上將其分為廣泛性焦慮障礙和驚恐障礙兩個類型。

焦慮神經症其病因病理可分為：1. 廣泛性焦慮症：通常無明確誘因、緩緩起病，有的患者可在一次重型抑郁發作之後發病。2. 驚恐發作：並非因為重大事件或特殊情況而引起，通常是突然起病，出現強烈的驚恐發作，伴隨瀕死感和失控感，每次發作短暫，一般不超過一個小時，發作後無明顯症狀。本病的主要病因病機或為痰熱瘀血擾心，主要病變部位在心、脾、肺、腎、膽等臟腑。

其辯證論治：1. 心虛膽怯型，治則鎮靜定志、寧心安神；2. 心脾血虛型，治則健脾益氣、養血補虛；3. 陰虛內熱型，治則養血滋陰、清熱涼血；4. 痰熱擾心，治則清熱化痰、寧心安神；5. 瘀血內阻，治則活血化瘀、理氣通絡；其他方法還有耳針療法或心理治療等。

焦慮症的中醫治療，提倡治療與調理相結合，疏肝、益腎、健脾、寧心安神、調理氣血、平衡陰陽，同時增強人體免疫力、改善人體生物節律、提高細胞活力。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學 院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，是美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。崔教授曾被中國衛生部派遣，赴義大利 、科威特等許多國家從事學術交流與醫療多年，醫療技術精湛。貴和中醫診所對僑胞有特別的折價優惠，布魯崙診所地址：1839 Stillwell Ave, Brooklyn，電話：718-266-1018；開診時間：周二、四、六中午12點至下午6點，週日中午12點至下午3點，周一、三提供電話遠程看病和寄中藥服務；網址：www.drshuguicui.com。