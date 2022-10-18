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明星鐳射醫美中心提供到府服務

工商記者鍾淑美／紐約訊

位於法拉盛巿中心的明星醫美中心，由多年來致力於研習無創醫美技術的Lily李老師主理，全新打造醫學中心級的高端專業美容中心，為僑胞重塑美麗人生。該中心的NDA抗衰老點滴項目可提供到府服務，歡迎致電諮詢。

明星醫美負責人李老師是華僑醫護學院的創辦人，在中國是名專科醫生。李老師來美後進入紐約巿衛生局工作，長期從事於VIP特殊病患的靜脈輸液領域，13年前提早退休後，創立了第一個華人經營的華僑醫護學院，協助新移民僑胞在美各地安居樂業。從醫30年中，Lily發現隨著資訊發達，辛勤的第一代華人移民越來越關注自己的容顏與健康。

她特別推薦NDA抗衰老點滴，此針故名思義，功效在於延緩老化。

NAD是一種非常重要的細胞分子，隨著年紀漸大，細胞開始失去正常功能，原因之一就是NAD水準隨著年齡的增長而下降。NAD水準降低可能會導致新陳代謝下降、體重增加、血糖控制不良、疲勞、血管健康下降、與年齡相關的肌肉損失（肌肉減少症）、與衰老相關的記憶力喪失和智力衰退、與年齡相關的視力和聽力損失等。藉由NAD靜脈注射人體所需的生長因數和多種胺基酸，可以讓細胞再生、促進新陳代謝、減少內部炎症，進而幫助人體逆生長。

NAD為人體細胞的線粒體提供能量（能量製造因子/「發電機」的燃料），增強人體細胞的活性、延長細胞的衰老週期、推遲衰老、延長壽命、促進人體健康免疫。當NAD+產量下降時，這意味著身體不夠燃料，便會出以下衰老跡象：

‧ 大腦及神經系統：記憶力衰退、認知能力下降；

‧ 器官功能衰退，包含腦、神經、心臟、肝、肺、腎、腸道、眼、皮膚、肌肉、血液循環；

‧ 體力不足、免疫力低；

‧ 睡眠質量不佳；

‧ 肌膚鬆弛、膚色暗啞、皺紋浮現；

‧ 出現白髮問題；

‧ 負荷/壓力大、精神欠佳。

該中心作為一家高端醫學美容機構，擁有多台FDA認證的美容儀器，所有的相關美容醫用產品都是美國製造。該中心提供的醫美項目包括：三極光Lengend Pro臉部提拉、PicoWay第5代超皮秒、第八代光子嫩膚除皺、吸血鬼Facial、PRP臉部回春、NAD抗衰老點滴、花粉過敏點滴、排毒護肝點滴、乾眼症治療、美白亮肌點滴等，歡迎各界前往明星醫美洽詢交流。地址：法拉盛41-77 Kissena Blvd, Flushing ，電話：718-775-8618、718-790-8678。

肌肉 醫學 法拉盛

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