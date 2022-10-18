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鄧氏中醫淺談男科疾病

工商記者張莎莎／紐約訊

鄧氏中醫表示，陽痿（勃起受阻）、陽強、宿陽、遺精、滑精、前列腺炎（增生/肥大）、早洩、精液異常（稀/稠成活率低）等，都屬於男科病範疇。現今男科疾病增多，跟整個社會大環境有關，人們的生活條件越來越優越、生活無規律、壓力大、慾望過多、性生活過於頻繁、情緒易煩等，都是導致此病的主要原因之一，當然先天身體素質差也是主因之一。黃帝內經曰：「夫精者，身之本也」，本是人的生命基礎，本若不固任他消耗，身體就會不健康。

鄧醫師表示，男科疾病近年有上升，如前列腺疾病以往是中老年多發，現在也在年輕化，還有陽痿、早洩、遺精、滑精、精子異常等也在增多。前列腺疾病的表現為：小便無力、餘瀝未盡、尿頻尿痛、小腹脹痛、小便澀短等；陽痿是表現為：行房時陽具不起或軟而無力、勃起受阻，早洩是行房幾分鐘精液就排泄出來或一觸即發，遺精表現為睡覺頻繁不自覺精液遺出，滑精是白天不能控制精液排泄或受到外界一點點刺激精液就排泄，精液異常表現在檢查報告指標未達正常值偏高或偏低。

中醫和西醫對這類疾病的認識及治療是大有不同的，中醫從整體辯證論治，就用行瘀活血的方法促使鬆軟舒張，綜合各種症狀，隨證治之。陽痿、早洩、遺精等隨證治之，不離中醫辨證體系，只要辨證準確、用藥有方，則都會有良效。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片相同。曼哈頓地址：90 E. Broadway（東百老匯）#2, Manhattan, NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355；諮詢電話：917-330-3108。

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