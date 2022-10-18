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寧欣綜合診所呼籲民眾應盡早注射流感疫苗

工商記者鍾淑美／紐約訊

寧欣綜合診所提醒民眾注意，因為今秋新冠疫情又起，且其病症與流感相似，初期較難分辨，為避免民眾將流感當作新冠肺炎，造成疫情再度爆發恐慌，呼籲民眾應盡早注射流感疫苗。該診所提供流感疫苗注射服務，接受大部分保險，自費特價，無需預約。

由梁衛寧醫學博士主理的寧欣綜合診所，擁有內科、專科和超聲波等醫療團隊，每周7天看診，包括內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務。該診所專精高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、 頭暈、骨質疏鬆、 關結炎、 腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢等。

20多年來，梁衛寧醫師一直服務華人社區。他醫術精湛、經驗豐富，曾獲得第25屆艾麗絲傑出移民獎，並當選美國國會醫生顧問委員會榮譽主席及全美最佳醫生。目前，寧欣綜合診所擁有內科全科、專科、超聲波等服務及先進設備，診所還提供司機和學生體檢。

寧欣綜合診所7天開診，看診時間：上午9時至下午6時，歡迎諮詢。診所地址：法拉盛132-34, 41 Ave, Flushing, NY，電話：718-886-1150。

流感疫苗 手術 疫情

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