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藍正輝美國新作展覽《圍·表現》正在Crossing Art畫廊舉辦

工商記者高傑文／紐約訊
藍正輝美國新作展覽《圍·表現》，正在Crossing Art畫廊舉辦。
藍正輝美國新作展覽《圍·表現》，正在Crossing Art畫廊舉辦。

藍正輝美國新作展覽《圍·表現》(De-Ink)正在Crossing Art畫廊舉辦，日期是9月底至11月2日，以配合紐約亞洲藝術周的活動。此次展覽聚焦藍正輝在疫情期間的最新創作，通過作品傳遞藝術家暗藏在畫面之下、對藝術、對當下的體悟與思考。

藍正輝是出生在中國、現居紐約的著名當代水墨藝術家，也是中國重水墨這一風格的積極開拓者。此次展覽是藍正輝在紐約切爾西畫廊區舉行的首次個人作品展覽，他對水墨的運用極具特色，其藝術與傳統水墨有著千差萬別的不同。疫情期間的隔離生活，催生了其「深潛」、「特立獨行」、「希望之光」、「一線生機」等這些概念的探討，並使他對世界的觀察方式發生了很大改變。受場景式舞臺光線影響與啟發，他獨特的重水墨或是體量水墨(heavy ink)的「藍式筆法」，實現了與經典肖像繪畫結構的過渡與銜接，作品更具力量感與張力。通過此次展覽，觀眾們將欣賞到藝術家對世界、對主體、對光線的觀察與思考，以重水墨這一獨特的方式去呈現內心的感知。

在此次展出的一系列不同尺幅的作品中，藍正輝著重使用「隔離圍合」的手法，藍正輝使用「圍合塑造」的手法，即運用塊面搭配組合包圍出不同的形狀，又通過這種圍合突出中心的精彩與亮點和暗下的四周形成對比，營造出來的光影主體將粗放的筆墨隱藏。不同於以往的作品，粗放的筆墨不再是藝術家想要強調的重點；通過水墨營造出光影和明暗之間巨大的反差，這才是藍正輝在此次展覽中真正想要觀眾注意到的。大量光影和明暗的對比構建出不同的結構，供觀眾暢想其中的故事內容。正如現實世界裡人們因為疫情而被迫成為一座座孤島，又被孤島所附著而來的壓抑與失衡狀態圍困在煩悶之中，藍正輝希望通過這系列作品，與觀眾在情感上產生共鳴、產生自己獨特的想像。

中國的傳統水墨多為輕描淡寫的描繪，即通過有限的筆墨進行暈染，以突出氛圍之美，講究從清淡中體會深意，而藍正輝則與此截然相反。藍正輝的作品使用超大筆觸的機理，使得作品極具氣場力道與張力，具有極強的現代性。「體量」原本是建築學上的理念，藍正輝將其運用到水墨創作中，運用塊面化的呈現與創作手法，並稱其為「面書寫」以及「重水墨」，形成了極具特色的個人風格。

中國傳統寫意畫，理論上重視筆墨的表現性，卻鮮少有人探討過章法結構的表現性，而藍正輝則極重視章法結構的圍合。20多年的視覺符號推演修煉，讓他與別的藝術家拉開了距離，強烈而直接的書寫表達，帶有一種典型的具有西方抽象表達的特徵。這種西方的抽象表達與藝術家與生俱來的東方人文氣場相得益彰，形成一種獨特的東方寫意與西方抽象相互融合的風格，而這一特點又在藝術家與多個國際品牌的商業合作中得到了不斷的歷練與確立。

Crossing Art地址：559 West 23rd Street, New York, NY 10011，電話：212-359-4333，電郵：[email protected]

藍正輝美國新作展覽《圍·表現》，正在Crossing Art畫廊舉辦。
藍正輝美國新作展覽《圍·表現》，正在Crossing Art畫廊舉辦。
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