中美保險減點安全課折扣10% 有效3年

位於法拉盛的中美保險 公司提供全方位保險服務，包括汽車 、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND、人壽保險、各類TLC電召車、傘蓋保險、房屋貨款等；小商家行業的保險範圍包括：指甲按摩、餐館洗衣、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗一年、房屋一年、汽車一年、樓宇倉庫等特廉保險；中美保險還可幫助處理公司成立解散、薪資、酒牌等，汽車保險一年$450起，TLC電召車一年保費 $3000起。

在美國生活，汽車是不可或缺的交通工具，而保險有許多不同的承保範圍，對汽車和駕駛人給予風險的保障，而不當的投保則可能導致賠償損失。汽車險大致包含財產險、醫療費用或個人傷害保護(PIP)、撞車險、人身傷害責任險等。換句話說，在購買汽車險時，無論是新車還是二手車，都應完整提供資料才能「降低保費」，包括完備氣囊、防盜鎖和報警風險等功能及安全駕駛紀錄等。投保房屋險則是保護您的個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知，取得賠償限額等，這都是符合降低保費的最有效方法。另外，商業樓宇因租客眾多，相對存在事故的風險也較大。中美保險代理多家保險公司，投保調度靈活、選擇多，更可以為顧客量身訂製全套大樓保險方案，以降低保費。

中美保險的專業人員會耐心地提供投保者，各家公司能給予的保險最大折扣，比如車子、房屋、壽險一起向同一家買，也是可以享受折扣的。另一種情況是，風險低的房子，保費也會相對低，而且在房子內安裝煙霧報警器、防盜攝像頭、deadbolt門鎖等安全設施，也能獲得一定的房屋保險折扣；如果家裡有自動噴淋滅火設備和連接外界的自動報警系統，還能獲得更高的優惠。

中美保險的成員在各領域擁有專業證照，透過客戶的需求提供最能節約保費的建議。該公司新增房屋和商業貸款項目，歡迎致電洽詢：718-321-8826，地址：39-15 Main St., #402 Flushing, NY 11354（7號地鐵口AT&T樓上），周一至周五營業時間：上午9點至下午5:30。