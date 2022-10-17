法拉盛血管中心醫生團隊經驗豐富專精診療靜脈曲張和蜘蛛靜脈

法拉盛血管中心專精靜脈曲張等疑難雜症，並回饋社區，為民眾提供專業的免費諮詢。

法拉盛 血管中心是一家紐約地區權威的血管疾病和綜合診斷機構，包括綜合分析、體格檢測、血管疾病診斷，可鐳射治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈等。中心醫師陣容強大，專業醫師和外科手術 醫師有著多年的臨床經驗，在先進的微創手術診斷和治療方面都有獨到的見解和手法。

據法拉盛血管中心負責人介紹，靜脈曲張和蜘蛛靜脈這些都不僅是外觀問題，它往往會讓人忽略了它的嚴重性而導致以下症狀：冰冷的手臂/手/腿或腳、非特異性腿部或手臂疼痛、腿抽筋或糖尿病潰瘍、有腫脹/疼痛或堅硬的靜脈、腫脹/疼痛/溫暖的手臂或腿、靜脈曲張。該中心的醫療團隊有十多名專業醫生，包括：Ilkhani醫生，在Long Island Surgery專門從事血管和靜脈手術，擁有超過35年外科手術經驗，是美國外科醫師學會、Denton A. Cooley心血管外科學會、國際血管內外科學會、布魯克林外科學會、國際血管外科學會和血管技術學會的成員；Nirav Patel醫生，2002年畢業於紐約骨科醫學 院，專長硬化療法、靜脈曲張、動脈瘤、血管畸形、頸動脈疾病(CAD)、糖尿病併發症、血管造影、頸動脈內膜切除術和深靜脈血栓治療；Serebnitsky醫生，專門從事痛症和麻醉學，畢業於紐約州立大學唐斯泰特醫學院，獲得了醫學博士學位；Daniel Shifteh醫生，是有20多年經驗的委員會認證放射科醫生，被多家醫院任命為首席參謀放射科醫師，是負責培訓放射科住院醫師和醫學生的臨床講師，專長CT、MRI、PET和超聲；Zunzhen Chen，是有10年以上臨床經驗的超聲技師，掌握先進的醫學知識，專長腹部、骨盆、血管和心臟的檢查；Yumei Xian，是ARDMS認證的腹部超聲技師，具有多年常規超聲檢查的經驗檢查內容包括：腹部、回聲、GYN、乳房、骨盆（男性）、子宮超聲和血管（腹部、靜脈和頸動脈雙鏈體）。

法拉盛血管中心整潔、明亮、寬敞，擁有最新的診斷儀器，能以最快和精確的診斷結果匯總給醫生，並為每位患者提供個性化的治療方案。法拉盛血管中心服務範圍包括：糖尿病、重度吸煙者、血壓、肥胖、心臟病、外周動脈疾病或任何其他慢性疾病。法拉盛血管中心專業醫生和外科醫生會通過先進的微創手術，診斷和治療這些疾病，而且簡單便捷、不需要麻醉，大多數患者在手術後立即看到結果。

該中心接受所有醫療保險，如果認為有臨床必要，這些保險通常會支付手術費用。營業時間：週一至週六，上午8點至下午6點，電話：718-799-0767，地址：132-49 41st Rd, Ste 1B, Flushing, NY 11355。