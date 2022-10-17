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何恭程醫生醫者仁心診所分佈三大華人社區

工商記者任一峰／紐約訊
何醫師是美國執照西醫，擁有十幾年豐富的臨床治療經驗，為無數患者解除病痛。
何醫師是美國執照西醫，擁有十幾年豐富的臨床治療經驗，為無數患者解除病痛。

位於法拉盛、曼哈頓及布碌崙三地的何恭程聯合醫療中心開業多年，其優質的服務建立了良好的口碑，為廣大僑胞解除了病痛。三大診療中心環境潔淨、消毒配套完善、設備齊全、儀器先進，而且醫師陣容強大，服務人員通曉多種語言，讓病患倍感親切，希望華人僑胞有任何健康問題，都可隨時致電諮詢。

何恭程醫師在華埠行醫多年，精湛的醫術治癒了無數病患，深獲病患好評及信任。何醫師表示，他在華埠開業近二十年來，得到了廣大病患的愛戴和支持，這讓他十分欣慰。何醫師表示，在美華人僑胞往往因為衝刺事業而不斷地忙碌奔波，因而忽略了身體狀況，但是預防勝於治療，定期檢查身體是必不可少的。很多華人僑胞等到病情十分嚴重才找醫生，往往為時已晚。有多位華人到何醫生診所檢查後，赫然發現自己患有足以致命的嚴重隱疾，包括腸癌、肺癌、肝癌等，幸好及時發現並得以徹底治癒，這才挽回一命。不少華人以為打預防針和吃藥會減弱自己的抵抗力，何恭程醫生對此表示，很多糖尿病、高血壓、高膽固醇及心臟病人，都有必要服藥治療以預防更嚴重的併發症和後遺症，此外，肝炎及流感針也都能有效增強抵抗力。

何醫師是美國執照西醫，擁有十幾年豐富的臨床治療經驗，精通國語、粵語、英文等多種語言，可提供全科服務。法拉盛新診所佔地近二千呎，有8間檢查室及2間診療室，和華埠診所一樣。新診所醫療設備先進齊全，設有︰心電圖、肺弁遄B超聲波、24小時心電監測、最新外周血管和骨質疏鬆測定機等，全新設置、精密可靠。其主治項目包括：高血壓、糖尿病、膽固醇、心臟病、肺病、支氣管炎、尿道炎、花粉過敏、氣喘、腸胃炎、肝腎臟、頭暈頭痛、甲狀腺、風濕關節酸痛等；另提供全身體檢、預防注射，附設心電圖、肺弁遄B超聲波、24小時心電監測、外周血管測定、最新骨質疏鬆測定機、各種預防針、入學/就業/婚前及司機體檢，提供驗血、驗尿全套超過55項指標，19歲以下兒童提供免費疫苗。

中心接受大部分保險，無保險者價格從優，歡迎預約。何恭程聯合醫療中心法拉盛新診所地址：42-35 Main Street, 3C, Flushing（中國銀行樓上），電話：718-673-2318。布碌崙診所地址：758-A 61st, Broolyn, NY，電話：718-679-9938；2251 86th Street, Brooklyn, NY，電話：718-886-0028。唐人街診所地址：217 Grand St., #401（伊麗莎白街夾格蘭街角），電話：212-965-1380。

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