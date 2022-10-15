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紐約雲頂世界周年慶典名車抽獎有機會贏取寶馬電動休旅車

工商記者衛伯承／紐約訊
紐約雲頂世界周年慶典名車抽獎，有機會贏取寶馬電動休旅車。
紐約雲頂世界周年慶典名車抽獎，有機會贏取寶馬電動休旅車。

紐約市唯一賭場——紐約雲頂世界(Resorts World New York)，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。兩個賭區樓層，擁有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，一定能找到您最喜愛的選擇。紐約雲頂賭場現正舉行週年慶典名車抽獎活動，凡在任何老虎或電子賭桌玩樂賺取積分，均可參加10月29日晚上8時的BMX X3汽車大抽獎，有機會贏得寶馬2023 xDrive30i SUV電動車或$1,000現金，賺取積分越多抽獎機會更多。

紐約市雲頂世界是紐約市首家、也是唯一的賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。賭場現繼續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，全新尖端賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗。除了華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，還有21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座、供應咖啡飲品、設出納櫃檯等，提供更多便利。

此外，紐約市雲頂世界Hyatt Regency凱悅酒店毗連JFK機場附近，擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住的客人有賓至如歸的感覺。而別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳，將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

賭場的好友麵館裝潢雅緻，供應滋味柱侯牛腩麵、辛辣可口喇沙麵、港式風味雲吞麵和回味無窮明爐燒味，包括越南及馬來西亞的風味美食等；RW Prime牛排西餐廳優雅高尚，提供名廚精心料理的上等牛排，洋溢溫馨氣氛的酒吧還提供各種特色雞尾酒。融合中西特色小食的美食廣場，提供各式各樣的美味選擇。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese，查看最新活動訊息。

紐約市 美食 越南

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