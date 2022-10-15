解讀佛州Florida為何值得投資

譚比利於1988年從香港移居美國佛羅里達州，如今已經三十多年；大學畢業后，他任職於Motorola工程師四年，其后轉職全職地產專業經理人，至今已二十二年。譚比利竭誠提供南佛羅里達的房源信息，歡迎隨時與他聯繫。

南佛州 、邁阿密，這兩個地點相信不少人都聽到過，又或是在電影畫面中出現過。人們聽到的更多關於佛羅里達州 這個旅遊勝地及退休首選地的消息，也許是前總統川普的「第二白宮」及卸任後居住地。那麼，究竟南佛州是個怎樣的地方，又有何吸引人的優勢呢？本文由Miami Global Realty邁阿密環球地產Top Producer及資深亞洲客戶經理Billy Tan提供。

1. 地理位置：佛羅里達州位於美國的東南部，三面環海，面對著大西洋，世界有名的旅遊勝地——「加勒比海」就在旁邊，還有墨西哥灣。佛羅里達州同時鄰近中南美州，所以亦有Gateway to South America中南美州大門之稱。但佛羅里達州並非一般人想像的那麼遙遠，從紐約機場起飛只需三小時就能到達。

2. 氣候：從年初到年尾，四季如春、氣候暖和，冬天也不會下雪，所以亦成為避寒勝地，更有Sunshine State「陽光之州」之稱。

3. 工業經濟、人口增長及生活水準：佛州的主要經濟體為旅遊及服務業，當中包括不少廣泛行業，例如餐飲、美甲、酒店、交通、批發零售、醫療、地產及其他等。佛羅里達州亦是世界郵輪之都，當然，正因爲近十年人口不斷增長，根據統計及人口普查US Census，佛州已經發展成全美國五十個州之中的第三大州，以至促成各行各業的發展來服務民生。生活水準方面，從房價、油價、酒店住宿、餐飲及其他服務來說，佛州可以說是相對便宜不少。

4. 稅率：佛州是全國少數沒有「州稅」state tax及市稅city tax的州，這也是不少富豪、商業公司、專業人士及中小企業等，搬到佛州居住及工作的原因之一，就連前總統川普這個生意人也選擇了定居佛州。

5. 教育：每年除了在學區房公立學校的學生外，也有不少在南佛州各區的國際私立學校的學生，被各所有名的長春藤大學所錄取，競爭力不亞於北部學校。

6. 地產投資 優勢：門檻低，二房一廳的公寓十多萬起，好區及學區房的全新豪宅獨立屋七、八十萬起；另外也有投資連排別墅，全新區、交通便利，也只是五十多萬起；以及位於海邊的海景公寓房（三十至六十萬）和位於downtown市中心的全新公寓。

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