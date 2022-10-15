康州古董拍賣行NADEAU'S AUCTION10/22（周六）一年一度春季拍賣會

此次拍品包括超過450件美國、中國古董及民間藝術品、珠寶、畫作等精品收藏。

位於新英格蘭 的一家最大的康州古董拍賣 行：NADEAU'S AUCTION GALLERY，今年春季的拍賣會將於下周六10/22上午10時舉辦，希望華人踴躍觀展和參與競拍。

此次拍賣的收藏品來自包括位於康州(CT)的Greenwich精美住宅、Peter Tillou位於康州Litchfield West Simsbury的遺產、Cyril H. Moore, Jr.位於康州Kent的遺產、來自紐約州Irvington等名人的收藏……

這次拍賣會品目已超過450件，包括：美國藏品；150多件中國瓷器、紡織品、傢俱、青銅器；大量收藏雙面中國繪畫玻璃器皿；日本屏風、銀器、油畫、水彩和版畫等藝術品；東方地毯和兩個莊園的各種藏書。

該古董拍賣行信譽卓越，大多都是康州地區名門家族的遺產和收藏品，年代準確、品位高、極具投資 收藏價值，是古董收藏家和愛好者不可多得的重要拍賣會，也是近年來難得的投資收藏機會。

拍賣會預覽時間：10/20（周四）下午2點至下午6:30、10/21（周五）中午12點至下午5點；10/22拍賣當日（周六）預覽時間：上午9點至上午10點，其他時間請預約。電話：860-246-2444，拍賣會地址：25 MEADOW RD., WINDSOR, CT 06095（離Hartford僅3分鐘），電郵：[email protected]。