紐約慈濟凝聚愛心大覺醒紐約青年音樂節打造希望未來

此次音樂風格自藍調、靈魂、搖滾、爵士橫跨流行，將東方與西方曲風自然融合，節目安排精彩，令觀眾耳目一新。

感恩節將屆，慈濟基金會紐約分會謹訂於11月19日星期六，舉辦「天下一家：紐約青年音樂節」。這是歷經疫情 以來的第一場大型愛心募款活動，突破慣例，首度邀約紐約、波士頓的本地傑出青年樂團，希望透過歌聲凝聚社區青年愛的能量，期盼攜手轉變社區現狀、共創美好未來。

疫情下適逢佳節，有福之人互報平安，然而全球各地災難不斷，人類恣意索取天然資源，導致極端氣候、天災四起，貪欲無度助長人與人、國與國之間的紛爭。然，天下本是一家，萬物相互依存，亟須人人大覺醒！

音樂節的主題是「天下一家」，旨在鼓勵社區的每一個人，向有需要的人伸出援助之手，促進可持續的生活方式，提高社區青年領袖對自己在「可持續未來」中可發揮的作用，並吸引、教育 和激勵大紐約地區的年輕專業人士推動負責任轉變，團結起來以實際行動改善社區現狀。

每一個人的福祉都依賴於當地社區以及世界各地區其他人的福祉，人們的作為或不作為，都會對社會、經濟、地緣政治和氣候產生影響。紐約分會從1991年在紐約成立後，致力於慈善、醫療、教育、人文、環保等社區服務，呼籲所有紐約在地青年在慈濟集合，起而行，共同解決社區問題。當愛與善的能量集結在一起，更多的力量可以幫助取得更多成功，改善社區現狀。懇請所有的社區人士一起宣傳，鼓勵您認識的青年參加這次深具意義的音樂會。

此次應邀演出的四個青年樂團耕耘多年，從眾多樂團中脫穎而出。其中，藍調詩人蘇永斌(Kevin So)在樂壇屹立25年，是美國知名藍調樂團Keb' Mo'的鍵盤手；他的創作歌曲曾被多位格萊美獎歌手錄唱。實力派爵士女伶陳宣羽(Annie Chen & Jazz Sextet)的爵士六重奏，曾受歐美知名爵士音樂節邀請演出，被喻為以非裔爵士嗓音展現爆發力；她發行多張原創專輯，最新專輯道出對大地之母的敬意與關懷。搖滾樂隊麻辣大仙(SPICY JESUS)主唱團員的本業，橫跨視覺設計、電影特效、廣告編曲、創作歌曲；將音樂與視覺結合，以最接地氣的方式將東方美感融入現代體系。地下頻道(The Underground Channel)由事業有成的程式設計師和律師組成，在紐約搖滾樂壇堅持多年，曾受邀為世界著名無影手吉他之神Michael Angelo Bati開場。

時間：2022年11月19日晚上6點；地點：皇后大學寇登劇院Colden Auditorium, Kupferberg Center for the Arts（請攜帶疫苗卡）；票價：30、50、100美元；購票方式：慈濟紐約分會各據點；售票地點：慈濟紐約分會各分支聯點；紐約分會法拉盛會所：718-888-0866；長島支會：516-873-6888；布碌崙聯絡點：917-909-0682；曼哈頓 聯絡處：212-965-1151；大愛人文中心（曼哈頓）：212-660-9229；波士頓聯絡處：617-762-0569。