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10/15黃啓源律師線上信託主题演講

工商記者劉應森／紐約訊
10/15黃啓源律師線上信託主题演講，有意參加的聽眾請發短信至：718-688-9764。
10/15黃啓源律師線上信託主题演講，有意參加的聽眾請發短信至：718-688-9764。

黃啓源律師定於2022年10月15日（周六）早上10點，透過線上Zoom演講信託的法律概念。在美國的華人對信託的概念一般都不熟悉，但是信託的制度在美國人行之有年，是很成熟的法律制度。很多人喜歡成立不可撤銷的信託，把財產放到信託裡，因為這些人在做生意，隨時都有可能和別人產生法律糾紛，財產會被法院扣押，把財產放在不可撤銷的信託裡可以保護財產的所有人不受債權人的追償。

老人家體貼晚輩，把財產放到可撤銷的信託，等哪一天老人家百年之後，他們的繼承人不必到法院去辦理昂貴又煩人的遺產繼承程式。如果老人家改變心意，也可以隨時撤銷或修改信託，非常有彈性，給體貼下一代的老人家提供了許多方便。

還有些考慮周到的老人家，為了避免自己年老後處理財務的能力減低，於是把財產放在信託裡，可以免去家人到法院為她申請監護人的麻煩，因此有些人很直接地說，信託就是他的「孝子」。

有些中產階級沒有子女或是只有一個子女，他們有沒有做信託的必要呢？人壽保險應不應該放在信託裡？ 放在信託和不放在信託有什麼兩樣？

有些人為了拿到聯邦政府提供的免費醫療服務，成立了不可撤銷的信託。他們認為他們的財產應該讓他們的子女繼承，政府提供的免費醫療服務的費用不應該變成他們財產上的債務。如果要用到聯邦的免費長期看護的服務，在紐約區，平均每個月的長期看護費用在$16,000左右，平均一般人使用長期看護服務大約3.5 年，也就是說聯邦免費醫療服務要為使用人支出大約50萬以上。如果沒有做信託的話，使用人的房屋會背負至少50萬的債務，所以使用信託可以為繼承人保留很多的遺產。

中國人最簡單的財產傳承辦法，就是把子女的名字加到房地產的產權狀上，但是這種處理方式剝奪了老人家對房地產的控制權，且等到子女要出賣房屋的時候，就要負擔很高的資本所得稅，實在不是愛護子女的做法。如果把房地產放在信託裡，上面載明自己在世的時候有對房地產的完全控制力，過世之後再把房地產留給兒女，這樣房地產主也依然能掌握對房地產的控制權。有這樣的信託在，過世時房地產便會轉給子女，子女的成本便是老人家過世時候的市價，這樣子女還可以免交一大筆房地產資本所得稅。

除了以上的好處之外，信託還有什麼用途？為什麼信託有這麼多的好處呢？黃啓源律師從信託的法律原理為聽眾詳細分析，並為聽眾講解信託製作的程式以及成立信託應該注意的事項，解答聽眾有關信託的問題。有意參加的聽眾，請發送短信到：718-688-9764（短信中請註明您的姓名、電話號碼、參加的人數）。黃啓源律師電話：917-709-06640，辦公室地址：39-01 Main Street, Room 510, Flushing, New York 11354。

房地產 保險 華人

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