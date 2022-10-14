美國麥當勞經典萬聖節提籃10月18日重出江湖

它們又捲土重來了！美國麥當勞經典萬聖節提籃，10月18日重出江湖。粉絲經過數週迫切的等待，終於等到麥當勞正式確認萬聖節快樂兒童餐重返餐廳，並分享粉絲可以在今秋與日後重複使用珍藏提籃的獨特方式。

如果沒有麥當勞萬聖節 提籃，趣味無窮的嚇人季節不要也罷！所以麥當勞讓1986年首次面世、經典到不行的萬聖節提籃三寶：McBoo、McPunk'n、McGoblin重出江湖。從10月18-31日止，令人回味無窮的快樂兒童餐也將重現全國參與活動的麥當勞餐廳，售罄即止。

它們也許消失了一段時間，但是您總有辦法讓它們的趣味嚇人精神長存，或是在提籃裏種上植物，或是用來作為服飾點綴。為了慶祝您最喜愛的快樂兒童餐重出江湖，麥當勞將分享5種來自粉絲的靈感，教您如何在享受完美味後，重複使用您的萬聖節提籃。請登入：@sidclusive、@beatsbyjblack、@saracampz、@themartinezcasita、@laurdiy，查看這些粉絲們的創意！

可別因為萬聖節提籃供應時段有限而手忙腳亂！只要從10月18日起光臨您附近的麥當勞餐廳，就一定拿得到專屬於您的那隻提籃。麥當勞已經等不及想看看您會如何發揮創意，重複使用您的提籃了！

美國麥當勞以高質量食材、多樣化菜單，每天服務數以百萬計的顧客。美國麥當勞大約1萬3500家餐廳中，95%由獨立企業家擁有和經營。欲瞭解詳情，請登入：www.mcdonalds.com，或通過推特追蹤：@McDonalds，或參考臉書 專頁：www.facebook.com/mcdonalds。