高登保險阮錦娟講解 「聯邦醫療保險紅藍卡」須知

高登保險服務Kam Yuen（阮錦娟）女士。

2023年度聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡 ）年度登記期（Annual Election Period，簡稱AEP），從10月15日開始至12月7日截止。高登保險服務Kam Yuen（阮錦娟）從事保險業多年，擁有豐富的經驗，專精代理聯邦醫療保險紅藍卡醫療保險、人壽保險、終生收入退休計劃、免稅退休金、團體醫療計劃等，通曉粵語、英語、國語、臺山話。阮錦娟女士就聯合健康保險的2023年聯邦醫療保險（紅藍卡）優惠（Medicare Advantage）新計劃和處方藥計劃，提供更多有價值、簡單且可負擔的福利 ，特別舉辦醫療計劃講座，講解明年相關福利變動和須知。請參閱廣告，留意講座日期，出席參加免費座談會。

在美國生活，瞭解聯邦醫療保險紅藍卡是非常重要的，其承保範圍及福利非常複雜，更需要認真瞭解，方可選擇適合自己的計劃。「高登保險」阮錦娟女士介紹關於聯邦醫療保險紅藍卡的需知，對於如何購買聯邦醫療保險紅藍卡，可有多種選擇，而瞭解基本內容可以有助自己做出明智的選擇。

譬如：MEDICARE A-B-C-D部分如何區分？A部分：是紅藍卡傳統聯邦醫療保險，包括住院護理、住院費用，由聯邦政府付費80%，報稅40季度後零月費；B部分：包括醫生門診承保和醫療護理費用，需要交月費，聯邦政府付費80%；C部分：是聯邦醫療保險(Medicare Advantage)，除了包括住院護理（A部分）和醫生診所就診（B部分），通常還加上了處方配藥計劃（D部分）和額外福利（例如視覺、聽覺、牙科及其他福利），由私人保險公司提供，有些Medicare Advantage C的部分計劃是零月費；D部分：是傳統聯邦醫療保險的獨立處方配藥計劃(Prescription Drug Plan)需要交月費，Medicare Advantage包括處方配藥計劃。

選擇紅藍卡聯邦醫療保險，你要做出以下考慮：除了A部分和B部分，選擇怎樣承保其他20%；傳統聯邦醫療保險需要支付的分攤費用；聯邦醫療保險輔助保險計劃(Medicare Supplement/Gap)和Medicare Advantage的分別；要選擇處方配藥計劃(Part D)，否則會被罰款；不同的居住地區有不同的C部分承保選擇；初始註冊的機會，（65歲生日前三個月及三個月後），免得耽誤和被罰款；每年10月15日至12月7日是年度開放註冊期，可以變更你的紅藍卡計劃或保險公司；要知道特別選擇期是什麼，以及怎樣在初次註冊或開放註冊期以外轉換計劃；要知道自己目前的需求，這樣才能決定是否需要轉換計劃。

另外，如果是低收入者，有可能符合申請Medicare Saving計劃的Part B補助金，可致電阮錦娟女士諮詢瞭解。若閣下今年將是65歲生日，請注意是否符合資格申請Medicare計劃，若耽誤申請，會被罰款！

10月15日至12月7日為年度開放註冊期，可更改紅藍卡計劃。2023AEP計劃福利特設諮詢攤位於10/15（周六）及10/16（周日）下午12時至2時（豐味園Noodle Wong：770 US Highway 46, Parsippany, NJ 07054）。2023聯邦醫療福利講座將安排於10/17、10/24、10/31（周一）下午12時至1時（豐味園Noodle Wong：770 US Highway 46, Parsippany, NJ 07054）；10/21、10/28（周五）下午2時至3時（高登辦公室：36 State Route 10, Suite A., East Hanover, NJ 07936）舉辦，歡迎參加講座聆聽諮詢。

高登保險服務(Kam Yuen)阮錦娟女士可提供一站式服務，包括諮詢、健保計劃選擇、一對一會員服務等，為客戶提供最好最合適的福利方案，並可按需要和透過電話替你更改計劃。查詢電話：1-862-812-5359，或電郵：[email protected]，與Kam阮小姐聯絡。