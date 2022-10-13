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岑全遠古為今用筆情墨韻國畫書法展15日至19日在華埠舉行

工商記者黃元苓／紐約訊
岑全遠古為今用筆情墨韻國畫書法展召開新聞發布會。
岑全遠古為今用筆情墨韻國畫書法展召開新聞發布會。

岑全遠古為今用筆情墨韻國畫書法展，日前召開新聞發布會宣布，謹訂於10月15至16日，即本周六與周日兩天，在紐約華埠孔子大廈交誼廳展出。之後，同一畫展將於10月17至19日，即周一至周三一連三天，移師至美中文化產業中心藝術館展廳（華埠勿街76號4樓）舉行。

由於本次展品有些橫幅較長，為配合展場對釘掛的規定，特別分為兩個梯次，在華埠兩處展出，敬請藝術同好認明就近前往欣賞。

紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐在新聞發布會上發言，預祝岑全遠書畫展的舉辦圓滿成功。紐約詩畫琴棋會會長梅振才接著透露，岑全遠曾拜廣州書畫名家羅鶴鳴為師。由於岑全遠創意泉湧、才藝非凡，未久便打動了羅大師千金的芳心並首肯下嫁，因而成就了藝壇一段才子佳人、神仙眷侶的美談與佳話。

至於岑全遠的高足Robert陳則表示，他主理並任董事的一家紐約市大酒樓即將開張，為了凸顯酒樓無與倫比的軒昂氣派，岑全遠師徒兩人已足足花了不下半個月時間，在酒樓天花板揮毫精繪了一條巨龍，騰雲駕霧、栩栩如生，成為大廳一大吸睛亮點。

岑全遠本人表示，他在疫情宅家3年期間潛心創作了一些自覺足堪公諸於世的作品，藉著本次書畫展與眾分享，期待專家同好品評賜教。他解釋，書畫涉及筆情墨韻，而國畫是藉由筆墨的線條、濃淡、乾濕等層次，在宣紙上使氣韻綿延、生動跳躍、意境無限。再說，藝術從來都是需要全心投入感情、激情、柔情，才能創作出好作品。他還說，這次畫展，有一幅他自認比較滿意的山水畫，既繼承了傳統國畫的藝術手法，又融入較為創新大膽的潑墨技巧。此外，展品中還有一幅長達十幾二十公尺的山水畫長卷，描寫航天飛船，是用傳統技法表現科技題材，頗具令人玩味的新意。

與此同時，岑全遠對紐約詩畫琴棋會和美中文化產業中心的支持表示由衷的感謝。他說，早於2009、2016年，紐約詩畫琴棋會就曾支持他在華埠孔子大廈交誼廳舉辦過兩次書畫展，這次是第三次。這兩個機構不遺餘力地力挺像他這樣在海外默默耕耘的藝文人士，令他受到莫大鼓舞與建立信心。

岑全遠古為今用筆情墨韻國畫書法展現場還將舉行山水畫講座、畫作藝術交流，希望以筆墨會友。

畫展 華埠 書法

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